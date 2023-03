¿Espinoza Paz animó a Tania Rincón a separarse de su esposo? Una entrevista con él hasta la hizo llorar por lo que le dijo sobre el amor propio y de pareja.

Tania Rincón sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había separado de Daniel Pérez tras 12 años juntos y dos hijos en común.

La conductora de 36 años de edad dejó en claro que se habían separado en buenos términos y que estaban llevando todo el proceso con calma buscando el bienestar de sus hijos.

¿Habrá reconciliación? Tania Rincón y Daniel Pérez no han firmado el divorcio

A menos de una semana que anunció su separación, se viralizó una entrevista de Tania Rincón con Espinoza Paz, donde el cantante hizo llorar a la conductora al hablar del amor. ¿Será que sus palabras la animaron a separarse?

Además de ser la conductora de Hoy, Tania Rincón también es la locutora del programa radiofónico ‘La Caminera’ junto a Fer Gay de 39 años y Fran Hevia de 36 años.

En este programa, Tania Rincón tiene la posibilidad de entrevistar a diferentes personalidades del mundo del espectáculo y cuestionarlos sobre diferentes temas.

Tras anunciar su separación, muchos usuarios han señalado que Tania Rincón habría mostrado señales de que su matrimonio no era tan estable como se pensaba.

Como la entrevista que le realizó a Espinoza Paz hace tiempo y donde Tania Rincón lloró al escuchar al cantante hablar sobre el amor propio y de pareja.

Todo sucedió cuando le cuestionaron a Espinoza Paz sobre qué no le gustaba de su pareja. El cantante de 41 años respondió que “no le molestaba nada.

Espinoza Paz señaló que cuando persona decidía estar con alguien es porque lo quería así como era, porque si no fuera así debería de buscarse a alguien más.

“Cuando tú eliges con quien compartir tus días, ya sabes si vas a querer cambiarlo, o vas a andar quejándote de cómo es alguien, elige alguien más, no andes cambiando gente, no pierdas el tiempo”

Estas palabras de Espinoza Paz hicieron llorar a Tania Rincón, de inmediato el cantante le preguntó si se encontraba bien. La conductora afectada señaló que eso era difícil de llevarlo a la práctica.

Ante la reacción de Tania Rincón, Espinoza Paz continúo hablando sobre el amor propio y aconsejo a la conductora sobre como tener una relación sana.

“No hija mía, no hagas eso, nadie debe de ser más importante que tú. Escúchame desde el momento que ya quieres cambiar a alguien para no perderlo desde ahí estás equivocado, ya no estás haciendo eso por ti sino por el otro”

Espinoza Paz