Ernestina Sodi sí perdonó a Laura Zapata antes de su muerte a los 64 años de edad.

Las medias hermanas tuvieron una relación complicada desde hace dos décadas y la muerte de Ernestina Sodi reveló que los problemas nunca se resolvieron.

No obstante, un amigo de la destacada periodista asegura que murió en paz sin ningún rencor del pasado.

Laura Zapata- de 68 años de edad- y Ernestina Sodi fueron muy cercanas hasta antes de septiembre de 2002, el día en que fueron secuestradas.

Las versiones de cada una, así como lo que hicieron con su experiencia, provocó su distanciamiento.

Ernestina Sodi, murió el 8 de noviembre a los 64 años, luego de llevar varias semanas internada tras sufrir dos infartos al miocardio.

La muerte de la periodista volvió a capturar la atención de la complicada relación que mantuvo por dos décadas con su media hermana Laura Zapata.

Cabe recordar que tras el secuestro que sufrieron en el 2002 la relación familiar se fracturó.

Y pese a que Laura Zapata se distanció de Ernestina Sodi, la actriz se mantuvo al pendiente de su estado de salud.

“Tuvimos la oportunidad de estar, y si por medio de ustedes, me llega a escuchar a Laura Zapata, y . Y nunca me habló mal de Laura. No me habló jamás mal de sus hermanos...”

Fernando Isla Salvatori, amigo de Ernestina Sodi