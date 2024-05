Erika Buenfil lo tiene muy claro y este es el regalo que desea que su hijo Nicolás se lo dé por el Día de las Madres, ¿será que se lo va a cumplir?

A un día de la celebración por el 10 de mayo, Erika Buenfil -de 60 años de edad- reveló que este será un año muy especial y es que espera que su hijo le cumpla un deseo que ya le pidió.

Aunque estará trabajando, Erika Buenfil confesó que no dejará pasar esta fecha tan especial y sabe que su hijo está preparando todo para darle una gran sorpresa.

Además de hablar sobre cómo celebrará el Día de las Madres con su hijo Nicolás -de 19 años de edad-, Erika Buenfil recordó a una mujer muy especial en su vida.

Se trata nada más y nada menos que de su mamá y es que Erika Buenfil recordó las enseñanzas que le brindó su mamá que le ayudaron a superar todos los problemas en su vida.

¿Cuál es el deseo que le pidió Erika Buenfil a su hijo Nicolás por el Día de las Madres?

Con motivo de la celebración del 10 de mayo, Erika Buenfil concedió una entrevista al programa Hoy donde habló sobre su maternidad.

Erika Buenfil confesó que para este Día de las Madres le pidió a su hijo un regalo muy especial y para ello no tendrá que gastar mucho dinero, ¿de qué se trata?

Erika Buenfil (Erika Buenfil Instagram @erikabuenfil50)

Durante su conversación con Hoy, Erika Buenfil destacó que le pidió a su hijo que la visitará en las grabaciones y es que no le gusta a Nicolás.

Aunque su hijo no le respondió, Erika Buenfil no pierde la esperanza que este Día de las Madres su hijo la sorprenda y aparezca en los foros de grabación.

“Le pedí de regalo que un día viniera a verme grabar, porque como que no le gusta, finalmente joven y todo, espero que me lo cumpla, no me dijo ni sí ni no, igual y me sorprende, y pasa a visitarme” Erika Buenfil

Erika Buenfil señaló que aunque no le cumpla ese deseo, su hijo Nicolás sabrá como celebrarla este 10 de mayo.

“De todas formas, sabe lo que me gusta, y seguramente me va a sorprender con unas flores, algún perfume” Erika Buenfil

En su conversación, Erika Buenfil se mostró muy feliz de ser la mamá de Nicolás, pues ha sido su mejor compañero de vida.

“Yo soy mamá de Nicolás y me encanta ser mamá de Nicolás, soy muy feliz” Erika Buenfil

¿Cómo va a celebrar Erika Buenfil el 10 de mayo?

Erika Buenfil confesó que este 10 de mayo tendrá que trabajar, pero eso no va a impedir que celebre el Día de las Madres.

Y es que Erika Buenfil destacó que su hijo si la va a celebrar e incluso ya hizo reservación en el restaurante que ella pidió.

“Afortunadamente voy a estar trabajando, puedo decirlo eso, y desafortunadamente el 10 de mayo no lo voy a poder celebrar exactamente ese día, pero sí me va a celebrar, y me preguntó dónde quería comer y ya reservó, y voy a festejarlo con él” Erika Buenfil

Además de hablar sobre su celebración, Erika Buenfil recordó a su mamá y las enseñanzas que le dejó.

Erika Buenfil confesó que su mamá fue muy dura, pero le dio toda la fuerza para convertirse en la mujer que es hoy en día.

En su conversación, Erika Buenfil recordó cómo su mamá siempre la protegió y la defendió de cualquier cosa.

“Mi mamá fue una mujer muy dura, con mucha energía, me dio toda la fuerza, me hizo quien soy, no se daba por vencida nunca, la palabra no, no existía en ella, y así crecí, o sea, con esta tenacidad, y con este luchar por delante dijo ‘te voy a dar cinco fichas en la vida o diez, y todas dicen que sí, entonces sigue adelante y eres una gran mujer’, y siempre estuvo a mi lado, siempre me defendió, siempre me protegió, y bueno, gracias a su forma de ser conmigo me hizo fuerte” Erika Buenfil