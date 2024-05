¿Ernesto Zedillo Jr. se molestó luego de que se publicaron fotos con su hijo Nicolás Buenfil? Erika Buenfil —de 60 años de edad— confesó cual fue la reacción del padre de su hijo.

El nombre de Nicolás Buenfil -de 19 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que compartió una serie de fotografías junto a su papá, Ernesto Zedillo Jr.

En las imágenes no solo aparece Ernesto Zedillo Jr., sino también Nicolás Buenfil conviviendo con su media hermana Isabella.

Las fotografías de inmediato se viralizaron en las redes sociales y es que mostraban la cercanía entre Nicolás Buenfil y su padre Ernesto Zedillo Jr.

Al respecto, Erika Buenfil confesó cuál fue la reacción de Ernesto Zedillo Jr. al ver que las fotografías se habían viralizado en internet.

En medio de la controversia por las fotografías de Nicolás Buenfil con Ernesto Zedillo Jr., Erika Buenfil rompió el silencio y habló sobre la relación de su hijo con su padre.

En entrevista para el programa Hoy, Erika Buenfil aseguró que se encuentra muy feliz por la relación que está teniendo su hijo con su padre.

Erika Buenfil reveló que a ella también le sorprendieron las fotografías, porque había sido su hijo Nicolás Buenfil quien le había pedido no hablar de su relación con Ernesto Zedillo Jr.

Sin embargo, Erika Buenfil cree que es un proceso sano el que está llevando su hijo Nicolás, y es que es algo que lo va a ayudar.

“Yo no me lo esperaba, la verdad, y lo celebro mucho, lo celebro porque para Nicolás es saludable, es como conciliar algo, como cerrar un círculo o una ficha del rompecabezas que estaba, que la tenía en la mano, pero no la terminaba de armar y de ahora en adelante creo que se va a sentir más confiado”

Erika Buenfil