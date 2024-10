Erika Buenfil sonríe cada vez que alguien la reconoce por haber criado sola a su hijo Nicolás, de 19 años de edad.

Por lo que, orgullosa, hoy revela por qué no solicitó la pensión que le correspondía cuando era un niño.

En un breve encuentro con la prensa, Erika Buenfil -de 60 años de edad- quiso empoderar a la mujer, pero sobre todo a las mamás solteras.

Y es que la actriz cree que, al igual que ella, las mujeres no necesitan de un hombre para sacar a sus hijos adelante. Aunque es obligación del padre hacerlo.

Una curiosa reportera le preguntó a Erika Buenfil por qué no solicitó a Ernesto Zedillo Velasco la pensión de su hijo Nicolás cuando este era un niño.

Sin intención de ocultar información, Erika Buenfil dejó claro que de parte del padre no hubo intención de cubrir ese gasto.

Por lo que tuvo que trabajar para darle lo mejor a su hijo, algo de lo que no se arrepiente, pues está orgullosa de su crianza:

“Yo me dediqué a mi hijo. Yo trabajé. Nunca quise pelear. Las cosas son o no son, no quería estar yo en juzgados ni someter Nicolás a un estrés, no había necesidad, soy una mujer trabajadora”

Erika Buenfil