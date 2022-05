Sasha Sokol pidió que si se hacía una serie sobre Timbiriche, no lucraran con su caso. Ahora Erik Rubín fue cuestionado sobre esta situación e incómodo dijo que ya no quiere hablar de su excompañera.

Hace unos días entrevistaron a Sasha Sokol en el aeropuerto y señaló que aún no ha denunciado a Luis de Llano, pero no descarta proceder legalmente contra él.

Fue cuestionada si sabía sobre una posible serie de Timbiriche y dijo que aún no había nada concreto.

Sasha Sokol fue firme a decir que espera que ninguna televisora quiera lucrar con el dolor que ella vivió cuando era una menor.

“Ojalá ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor y en lugar de ofrecer una disculpa por que esto haya sucedido enfrente de sus narices y lo hayan normalizado de la misma manera ahora quieran lucrar” Sasha Sokol

Dijo que Timbiriche era como una familia y como en todas, lo que le pasaba a un miembro, era doloroso para el resto.

Erik Rubín ya no quiere hablar de lo ocurrido con Sasha Sokol

El extimbirtiche Erik Rubín mostró su cariño y solidaridad con Sasha Sokol desde que denunció en redes sociales el abuso que vivió con Luis de Llano.

Ha dejado claro que Sasha Sokol es su ‘hermana’ y la apoya en todo, por lo que cuenta con él.

El cantante forma parte del musical ‘José El Soñador’ y fue entrevistado durante una de sus presentaciones, y lo cuestionaron sobre la serie de Timbiriche.

Dijo que este tema está en pláticas desde hace años, pero hasta el momento no se ha hecho nada.

Sasha Sokol y Erik Rubín (Agencia México)

“Se ha hablado mucho, queremos hacerla. No hemos decidido con quién, no hemos llegado ahí, qué queremos que se hable, que no. Por eso es muy prematura decirles de qué trata” Erik Rubín

Fue cuestionado sobre lo dicho por Sasha Sokol: " No sé que haya dicho ella, no me preguntes a mí. Lo que sí te digo yo es que no tengo conocimiento de que alguna productora vaya hacer una serie”.

“No hay razón por la cual pedir que no hablen de algo a una productora que no está haciendo ninguna serie” Erik Rubín

Erik Rubín y Sasha Sokol (Agencia México)

También pidió que ya no le preguntaran sobre el caso de Sasha Sokol, pues ella ya había dicho todo lo que se necesitaba saber.

Erik Rubín se mostró incómodo sobre las preguntas sobre Sasha y hubo un momento en que se molestó al ser cuestionado sobre su excompañera.

Se sabe que Timbiriche se reuniría para dar un adiós definitivo y que incluso hubo una reunión en casa de Benny Ibarra para ver quienes se unirían a la gira.

Erik Rubín no estuvo presente por cuestiones de trabajo, pero él está de acuerdo en una gira con Timbiriche, pero se desconoce si acudió Sasha Sokol.