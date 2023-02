Enrique Guzmán y Silvia Pinal estuvieron casados durante 9 años, pero ¿le fue infiel a la Diva del cine mexicano? Esto reveló el veterano actor.

A finales de los sesentas, Silvia Pinal y Enrique Guzmán -80 años de edad- fueron una de las parejas más icónicas de la televisión.

Silvia Pinal tenía 35 años cuando conoció a Enrique Guzmán, él de 25 años; se conocieron en un programa de televisión y demostraron tener una gran química.

En ese entonces, Silvia Pinal -de 92 años de edad- era una estrella del cine mexicano y Enrique Guzmán un ícono del rock and roll.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se casaron en 1967 y tuvieron dos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán; pero la historia de amor solo duró nueve años.

La ruptura del matrimonio se habría dado por violencia doméstica y celos. Se divorciaron en 1976.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán. (Especial)

Enrique Guzmán revela que no fue fiel durante su matrimonio con Silvia Pinal

El también actor Enrique Guzmán, se envolvió en polémica al compartir un tuit donde confirmó que en una ocasión agredió físicamente a Silvia Pinal.

Actualmente, la expareja se lleva bien y se desean lo mejor; incluso, en una entrevista, Enrique Guzmán dijo que también le iba dejar herencia a la actriz.

Durante un encuentro con medios, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre si alguna vez le había sido infiel a Silvia Pinal: “Siempre fui fiel, siempre amé a mi mujer”.

Una reportera cuestionó a Enrique Guzmán si en su matrimonio con Silvia Pinal siempre hubo fidelidad y fue contundente al decir que no.

“No, no mucho. No me acuerdo ya”, dijo Enrique Guzmán, quien también cree que le dio algo muy importante a Silvia Pinal, sus hijos.

Al final de todo, Enrique Guzmán dijo que él quería a Silvia Pinal: “Yo la quiero bien, porque si no, no me hubiera casado con ella”.

La diferencia de edad influyó en la separación de Silvia Pinal y Enrique Guzmán

Silvia Pinal y Enrique Guzmán se llevaban 10 años de diferencia, situación que les fue pesando con el tiempo.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán dijo que la fama de Silvia Pinal lo llegó abrumar.

“Yo no quería ser el señor Pinal, ahí empezaron las diferencias” expresó el cantante, quien también reveló que hubo celos en la relación.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal se han juntado en reuniones familiares y aseguran que su relación es cordial.