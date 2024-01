¿El robo a Consuelo Duval podría estar relacionado con el que sufrió Miguel Bosé en su casa? La actriz aclara todas las especulaciones.

A finales del mes de diciembre de 2023 se dio a conocer que a Consuelo Duval -de 55 años de edad- le robaron 500 mil pesos entre dinero y joyas.

Consuelo Duval culpabilizó a su trabajadora del hogar y la señaló de cómplice del robo, por lo que posteriormente fue detenida.

A un mes de esta difícil situación que vivió, Consuelo Duval confesó que se sintió decepcionada y vulnerable tras el robo, pues jamás pensó que se enfrentaría a una situación así.

Consuelo Duval reconoció que no se siente lista para encararse con los ladrones, pues ya le gustaría dejar el tema en el pasado.

Aunque no quiere recuperar sus cosas, Consuelo Duval confiesa que confía en que las autoridades puedan hacer su trabajo y revela si lo que le pasó está relacionado con el robo a la casa de Miguel Bosé, de 67 años de edad.

A unos días de celebrar su cumpleaños número 55, Consuelo Duval habló sobre cómo se encuentra luego de verse vulnerable tras el robo que sufrió en su casa.

Durante su paso de la alfombra de “Siete veces adiós”, Consuelo Duval reveló que en este 2024 espera ser una persona más social y disfrutar de la compañía de sus amigos.

Consuelo Duval se dijo dispuesta a vencer sus miedos y poder disfrutar cada momento, sobre todo porque empieza el año con mucho trabajo.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, le señalaron a Consuelo Duval que se había dado a conocer la detención de dos sujetos de nacionalidad colombiana que estarían relacionados con su robo.

Consuelo Duval se mostró sorprendida con la noticia pues aseguró que nadie le había notificado nada, pero señaló que le da taquicardia.

En su encuentro con varios medios de comunicación, Consuelo Duval confesó que no se había imaginado que eso le pudiera pasar y por eso todavía no lo ha superado, ya que aun se siente vulnerable y sola.

“Hablan de eso y hasta me da taquicardia, ya me conocen, soy doña catástrofes y todo me da miedo en la vida y siempre ando pensando pendejadas, pero en de todas las catástrofes que me había imaginado esta no me pasó por mi mente y me tomó tan de sorpresa que no la he podido digerir, todavía pienso en eso y me siento vulnerable y sola, me sé acompañada, me sé amada, pero estoy sola”

Consuelo Duval