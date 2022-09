A Arath de la Torre le gana el orgullo y esto le dijo a La India Yuridia tras ser eliminado de El Retador. El conductor fue cuestionado sobre su participación en el programa y las decisiones de los jueces.

El domingo 4 de septiembre, Arath de la Torre de 47 años de edad se despidió del programa El Retador luego de perder su corona con la imitación de Verónica Linares de Rocío Durcal.

Durante el programa Hoy, Arath de la Torre fue cuestionado sobre lo que ha sucedido en El Retador y la polémica que se vivió con Luis Antonio López ‘El Mimoso’ cuando acusó a los jueces de favoritismo.

Arath de la Torre imitando a Manuel ‘El Loco’ Valdés (Tomada de video)

¿Qué opina Arath de la Torre sobre La India Yuridia?

La emisión del domingo 4 de septiembre de El Retador generó gran controversia y es que Arath de la Torre y Dulce perdieron sus coronas en imitación y canto respectivamente.

Sin embargo uno de los momentos más polémicos de la noche fue cuando Luis Antonio López ‘El Mimoso’ acusó a los jueces de favoritismo y señaló que el público ya se había dado cuenta de la “preferencia” de Lupillo Rivera con Karina.

Durante la sección ‘¿Dé qué me hablas?’ del programa Hoy se debatió sobre lo que había pasado en el más reciente programa de El Retador.

En ese momento le pidieron a Arath de la Torre que apareciera para comentar lo que había sucedido en el programa. Mientras daba su opinión, el famoso fue cuestionado sobre la participación de la India Yuridia de 38 años de edad.

Arath de la Torre confesó que muchas veces no entendía en que se basaban para tomar sus decisiones. Cuando Martha Figueroa le dijo que si consideraba que no tenía las credenciales para ser juez, él solo se limitó a decir que no sabía pero que debía respetarlos a todos.

“La India Yuridia, a veces no entiendo muy bien en qué se basan a veces. Es el jurado hay que respetarlo” Arath de la Torre

la India Yuridia (captura de pantalla / la India Yuridia Instagram @la_india_yuridia)

Arath de la Torre dice que merecía quedarse en El Retador

Arath de la Torre también fu cuestionado sobre la decisión de los jueces darle a Karina la corona en canto, desplazando a Dulce.

El conductor señaló que ahora Karina tendrá que evolucionar y no quedarse en lo que ya ha presentado, pues la idea es que siga mejorando.

“Aquí la idea es que Karina evolucione, si esta en el trono tiene que evolucionar y demostrar” Arath de la Torre

Sobre si hubiera salvado al ‘Mimoso’, Arath de la Torre destacó que lo hubiera rescatado, pero la corona se la hubiera dejado a Karina por todo su esfuerzo.

“Yo si se lo hubiera dado a Karina por todo el esfuerzo que ha venido haciendo no por estas cosas que dicen que si les gusta o no les gusta, yo creo que eso esta fuera de lugar. Pero Karina viene cantando muy bien. Al Mimoso lo hubiera yo rescatado” Arath de la Torre

En ese momento Andrea Escalona dijo que Mimoso merecía quedarse, pues considera que estaba haciendo un gran papel.

Arath de la Torre aprovechó esa oportunidad para gritar: “Y yo también merecía quedarme”. Se burló como si fuera una broma, pero sus compañeros le señalaron que hizo un buen trabajo.