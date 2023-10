Una vez más, Kunno sorprendió con su nuevo look, elegido especialmente para los Premios Billboard 2023, pero ni lo icónico que se veía lo salvó de las críticas y apodos.

Durante la entrega de los Billboard 2023, sorprendió la presencia de Kunno -de 23 años de edad-, pero no porque sea su primera alfombra roja, sino por el nuevo look que eligió.

Este cambio drástico fue de impacto y aunque lució icónico y acaparó miradas, las críticas no le faltaron, aunque él mismo optó por sumarse al ‘mame’ de su look.

Kunno no entiende porqué lo siguen odiando tanto si a todo mundo perdonan menos a él

Kunno apareció en la alfombra roja de los Premios Billboard 2023, con un look que nos dejó impactados a todos.

El creador de contenido que entra en polémica con toda acción que tiene, llegó con el mismo corte de cabello, pero en un rubio muy oxigenado.

Además, sus cejas pobladas las convirtió en joyas, al colocarse bisutería para sustituirlas.

Kunno y su nuevo look. (@papikunno)

El outfit fue lo que más pasó desapercibido de Kunno, pues fue un saco negro y unas botas muy altas -que desaparecían al corte del saco- de vinipiel, con plataforma y agujetas infinitas.

Y aunque muchos aplaudieron el estilo que eligió para la premiación, no le faltaron las críticas, y hasta los apodos.

En un segundo post, Kunno reveló todos los apodos que le dieron al nuevo look que se hizo para evento tan especial, mismo que fueron desde “El verdadero Kun Agüero” hasta “Vende quesos”.

View this post on Instagram

Según algunos usuarios de Instagram, Kunno debería entender que “no a todos ese look les queda bien”, acusándolo de jugar a ser albino.

“Que alguien le diga que no todos ese look les queda bien! Y que jugar a ser albino cuando hay miles de personas sufriendo por los problemas que te causa serlo, no es de buen agrado”.

Usuario de Instagram.