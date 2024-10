Aleida Núñez se siente la mujer más feliz sobre la faz de la tierra debido a que su novio, el actor francés Martín Babilotte, le pidió matrimonio durante su estancia en Venecia.

Por lo que tras presumirlo en redes sociales, Aleida Núñez se reunió con la prensa para revelar cómo fue que su novio le entregó el anillo de compromiso.

Así como reveló si Martín Babilotte -de 38 años de edad- es un hombre celoso pues ella es una mujer muy sensual.

Aleida Núñez, actriz. (@aleidanunez)

¿El novio de Aleida Núñez es celoso? Revela si hay gente “fan de su relación” ahora que se van a casar

En un breve encuentro con la prensa, Aleida Núñez celebró estar comprometida con Martín Babilotte, a quien conoció a principios del 2022.

Por lo que Aleida Núñez -de 43 años de edad- adelantó que próximamente comenzará a planear su boda o sus bodas ya que su novio es europeo, motivo por el que reporteros le pidieron “cuidarlo”.

Esto porque hoy en día está de moda la gente “fan de su relación”, razón por la que el propio Martín Babilotte aclara si es o no un hombre celoso.

No, el comediante francés no es un hombre celoso. Él asegura estar consciente cómo es la carrera de Aleida Núñez, quien gusta de mostrar su curvilíneo cuerpo en redes sociales.

“Yo ya estoy acostumbrado a eso, desde el principio que la conocí, sé su carrera, sé los juegos que puede haber, nosotros tenemos comunicación permanente, me explica cuando me da los celos, todo está perfecto” Martín Babilotte

Sin embargo porque comediante bromeó un poco: “Yo soy el señor de los celos”, dijo cuando alguien le pidió no ver las escenas candentes que la actriz realizó en la narcoserie “El señor de los cielos”.

¿Cuándo contraerá matrimonio Aleida Núñez?

Hasta el momento, Aleida Núñez no tiene fecha para su boda con Martín Babilotte; no obstante, no tiene prisa ya que actualmente la pareja vive bajo el mismo techo.

Por otra parte, aunque no hay fecha, Aleida Núñez no descarta casarse en México o en Francia ya que ambos desean que su familia esté presente. Incluso podrían tener dos bodas.

Cabe señalar que la pareja se comprometió durante su paso en Venecia. El actor motivó a su novia a realizar un bella sesión fotográfica para inmortalizar su viaje y sorpresivamente se le arrodilló.

En cuanto a iniciar una familia, la actriz y el comediante confiesan que no es su prioridad ya que ambos tienen un hijo fruto de una pasada relación; sin embargo, se comprometen a “hacer la tarea” porque son muy obedientes.