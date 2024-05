El hijo de Cepillín ya está harto de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, pues antes de burlarse de Lucero Mijares, se burlaron de su papá.

Las burlas de Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- y Sofía Rivera Torres, de 31 años de edad, hacia Lucero Mijares causaron la indignación de todos.

Esto provocó que Ricardo González Jr -conocido como hijo de Cepillín- recordara la ocasión en que la pareja se burló de su papá en 2020.

El programa de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres acostumbra a burlarse de personas de las redes sociales y la farándula.

Hace unos días tuvieron la mala idea de burlarse del aspecto de Lucero Mijares -de 19 años de edad- y fueron cancelados en redes sociales.

Varias personalidades defendieron a Lucero Mijares, incluido El hijo de Cepillín, quien ya había tenido rencillas con Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

A través de un video en TikTok, el Hijo de Cepillín arremetió contra la pareja y José Ramón San Cristóbal, de 55 años de edad.

“Cuando no te importa con tal de hacer rating, cuando no te importa meterte con una niña de 19 años cancelado, no se vale. Lucero Mijares es una gran persona”

Hijo de Cepillín