La mamá de Eiza González, la diseñadora Glenda Reyna, fue quien reveló por fin todo lo que tenía que decir de la posible boda de su hija con Mario Casas.

Cabe destacar que una de las parejas favoritas de este 2023 ha sido la de Eiza González y Mario Casas, de 33 y 37 años respectivamente.

Y es que recientemente hubo fuertes rumores de que el actor y director español, Mario Casas, ya le habría dado el anillo de compromiso a Eiza González.

Por lo que ante la duda, se le preguntó a una fuente cercana a la actriz y a su actual pareja acerca del fuerte rumor que empezó a circular.

Y qué mejor fuente que la mamá de Eiza González, quien incluso reveló si Mario Casas cuenta con su aprobación para la rumorada boda o no.

La mamá de Eiza González, Glenda Reyna, fue abordada por miembros de la prensa, quienes le pidieron confirmar o negar los rumores de la boda de su hija con Mario Casas.

Al respecto, Glenda Reyna menciono incluso no saber nada ni de la relación de Eiza González con Mario Casas, pero asegurando que le da gusto ver a su hija feliz.

“Yo sigo diciendo que no sé nada. Yo estoy en México, ella está en otro lado del mundo”.

Los medios insistieron en saber si había comunicación entre ellas y de algo que Eiza González le haya comentado de Mario Casas.

Sin embargo, la mamá de la actriz se limitó a dejar en claro que con su hija hay una marcada línea entre los asuntos personales de cada una.

Por lo que nunca le ha preguntado a Eiza González respecto a su relación con Mario Casas.

“Es que no me gusta que me pregunten por mis cosas, yo por qué le preguntaría las suyas. Las mías son privadas; las de ella también”.

Glenda Reyna, mamá de Eiza González