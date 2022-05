Eiza González estaría de romance con Jason Momoa, el actor famoso por interpretar a Khal Drogo en la aclamada serie ‘Game of Thrones’.

El pasado mes de enero, Jason Momoa y su entonces esposa, la también actriz Lisa Bonet, anunciaron que habían decidido divorciarse tras 16 años de relación.

Aunque Jason Momoa y su pareja no revelaron los motivos de su ruptura, los medios señalaron que las diferencias de personalidad, que al principio los unieron, ahora los llevaron al divorcio.

A casi cuatro meses de distancia, Jason Momoa se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con la actriz mexicana Eiza González, según reporta la revista People.

La publicación afirma que han sido “múltiples fuentes” las que le confirmaron que Jason Momoa y Eiza González estarían iniciando un romance:

Una de las fuentes citadas por People Magazine precisó que Jason Momoa y Eiza González apenas se están conociendo, pasando juntos los pocos ratos que tienen libres:

“Ambos están ocupados con el trabajo pero se divierten juntos. No es nada serio todavía”.

Un hecho que confirmaría el romance entre Jason Momoa y Eiza González fue la asistencia de él, en abril pasado, al estreno de la película ‘Ambulance’, en la que participó la actriz mexicana.

Sin embargo, los medios de Estados Unidos señalan que a pesar de que los dos desfilaron por la alfombra roja, tanto Jason Momoa como Eiza González lo hicieron por separado.

Unas semanas atrás, Jason Momoa fue vinculado con la actriz británica Kate Beckinsale, después de que lo vieran dándole su chaqueta en una fiesta posterior a la entrega de los Oscar 2022.

Ante ello, Jason Momoa aclaró lo sucedido en entrevista para ‘Extra’, negando cualquier tipo de relación romántica:

“Fue una locura. Todo el mundo dice: ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío. Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero. Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”

Jason Momoa