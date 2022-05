El día 26 de mayo Edwin Luna y La Trakalosa de Montrrerey se presentaron en el teatro de Xochimilco con motivos dela celebración tardía del Día de las Madres.

Sin embargo durante su presentación en el evento organizado por la estación de radio 97.7 ‘La Mejor’, Edwin Luna se equivocó.

Y aqueo su error no fue muy notoria los miembro de la banda señalaron esta no sería la primera vez que Edwin Luna comete el mismo error.

A través de su cuenta oficial en Facebook el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna reveló se equivocó durante su presentación en el teatro de Xochimilco.

De acuerdo con Edwin Luna, aunque el error no fue muy llamativo esta no sería la primera vez que lo comete, por lo que pidió ayuda de sus seguidores para que editen su error.

Y es que el cantante pidió se corrigiera su uniforme, puesto que utilizó uno del mismo color, pero no con el que habían quedado de acuerdo.

“Ocupo un buen editor que me ponga el traje correcto porque otra ves me equivoque y aun que es del mismo color me puse otro diseño”

Edwin Luna