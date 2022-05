En su cuenta de Facebook Edwin Luna compartió un en vivo mientras cocinaba el desayuno de su familia a las 6 y media de la mañana.

De acuerdo con Edwin Luna, debido a que se despierta temprano, cada que se encuentra en casa él se encarga de preparar el desayuno.

En esta ocasión el vocalista de La Trakalosa de Monterrey preparó ‘Hot Cakes’ pero reveló ha tomado algunas clases de repostería.

Y es que contó que lo invitaron a un programa de pasteles y para poder participar se puso a estudiar y ahora tiene conocimientos generales sobre el tema.

Incluso durante su video Edwin Luna aseguró grabaría una colaboración enfocada a la repostería con uno de sus seguidores

Edwin Luna (captura de pantalla)

¿Edwin Luna es vegetariano?

Pese a su gusto por la cocina y la comida, durante su video en Facebook, Edwin Luna reveló que no come carne roja.

Y es que mientras cocina Edwin Luna se acordó había sido invitado a una carne asada a la cual pidió llevaran pollo para que el comiera.

Sin embargo, el cantante aclaró no es vegetariano pues aunque no lo hace muy seguido si la consume, además de que come pollo y pescado sin problema, además de:

Huevo

Jamón

Leche

Chorizo, entre otros.

Sobre sus motivos para evitar la carne roja Edwin Luna no dio mayores explicaciones; sin embargo, no sería la primera vez que lo menciona.

Estoy de regreso con los 🥚 🥚 en la mano !!! 🔥 Posted by Edwin Luna on Tuesday, May 24, 2022

Edwin Luna comparte receta de su té ‘especial’

En redes sociales Edwin Luna compartió la recta de su té ‘especial’ el cual prepara y consume para cuidar su garganta y cuerdas bucales.

El té dijo Edwin Luna se lo recomendó un su otorrinolaringólogo quien se encarga desde hace años da consulta al cantante

El té que prepara Edwin Luna y que le ayuda a desinflamar su garganta contiene: