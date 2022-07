A través de su cuenta oficial en Facebook Edwin Luna respondió a quienes lo acusaron no quedes tomar fotografías con sus fanáticos en los eventos.

Y es que de acuerdo con Edwin Luna, si no la hace es de a asuntos de seguridad y protección de niños; sin embargo, destacó nunca se niega a las peticiones.

Por lo que en redes sociales Edwin Luna compartió un video contabilizando la cantidad de fotos que se puede llegara a tomar a lo largo de un día normal.

“Me dijeron hace como dos días por mensaje que yo casi no me tomaba fotos, mentira. Nada más hoy vamos a contar cuantas fotos me tomo en un día normal”

Edwin Luna