No hay ruptura. Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy se besan para derribar rumores de separación. La pareja se encargó de difundir el video en sus redes sociales.

A Eduin Caz, de 27 años de edad, no le fue suficiente escribir en sus historias de Instagram que no lo dejaron y que tampoco dejó a su esposa, así como aclarar que no tiene una amante, puesto que publicó la prueba.

Y es que algunos medios de comunicación no solo lo divorciaron también aseguraron que el vocalista de Grupo Firme salía con Ema Huevo cuyo nombre real es Madeleyn Ainley, pero resultó ser mentira, ella no es amante de Eduin Caz.

Eduin Caz responde rumores de separación (@eduincaz)

Eduin Caz y Daisy Anahy prueban que aún se aman

Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy se pusieron de acuerdo para publicar videos e imágenes en la red social, material que los muestra a ambos disfrutando de una fiesta infantil a la que fueron invitados sus hijos.

Con la intención de acabar de una buena vez con habladurías alrededor de su matrimonio, la pareja se grabó mientras disfrutaba de un romántico baile pero también intercambiando uno que otro beso.

Eduin Caz de @GrupoFirme, baila romántica con su esposa; sí, ellos están juntos pic.twitter.com/SYtdriSAGm — EnelShow.com (@enelshow) June 29, 2022

Así es, Eduin Caz se aseguró de aparecer besando a su esposa en alguna parte de los videos grabados durante la celebración infantil.

Eduin Caz besa a su esposa (@eduincaz /Instagram)

Dudan del amor de Eduin Caz y Daisy Anahy

Cabe mencionar que no es la primera vez que Eduin Caz y Daisy Anahy se ponen de acuerdo para publicar imágenes románticas de ambos a fin de “gritar” que su amor puede con todo.

Sin embargo, la técnica parece estar gastándose ya que algunos de sus seguidores aseguran que están juntos por apariencia y porque el cantante paga muy bien sus infidelidades.

“Lo hacen por lo niños, recuerden”, “Estos son puro show”, “Solo ustedes creen que esa mujer va a dejar a ese hombre ahorita que está encima de la fama”, “Apariencia”, “Qué romántico besarla mientras mira a otro lado”,

“Qué ganas de aclarar el rumor de muchos otros que vienen”, “Pura facha”, “Ay cuquita”, “Son los nuevos payasos de la farándula” expresan algunos cibernautas.