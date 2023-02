Eduardo Yáñez vuelve a demostrar porqué no nos tenemos que meter con él y AMLO no está haciendo bien su chamba, pues lo que dijo el actor es que estamos “de la chingada”.

Eduardo Yáñez -de 62 años de edad-, también tiene otros números, pues aseguró que con el gobierno de AMLO todo está peor y las cifras están al doble.

Asimismo, explicó que antes sí había feminicidios, pero cree que con el gobierno de AMLO aumentó, por lo que llamó a sus padres a cuidar a sus hijos.

“Cuiden a sus hijas y sus hijos, -es que también pasaba antes- sácate a la chingada, no porque pasara antes tiene que seguir pasando ahora y en más cantidad”.

No es la primera vez que Eduardo Yáñez critica al gobierno de AMLO, pues pese a que dice amar a su México, no ve que haya avance con la política del presidente de 69 años de edad.

En la entrevista que Eduardo Yáñez tuvo en La Saga con Adela Micha, el actor no tuvo pelos en la lengua y habló “como ciudadano, no como famoso”.

A su parecer, con el gobierno de AMLO “está de la chingada”, pues explicó que aunque este de unos números, “estamos al doble”.

“Yo veo a México bonito porque es mi país, pero creo que estamos bastante de la chingada, yo creo que son innegables los números, contra eso no se puede”.

Eduardo Yáñez explicó a la periodista de 59 años de edad, lo que a su parecer ha aumentado:

“Hay más de lo que se dice que no hay, pues hay el doble”.

Asimismo, el actor llamó a no normalizar la situación que se vive actualmente en México, pues aseguró que no porque antes “estamos mal” ahora se va a estar peor.

“¿Entonces eso quiere decir que está bien? Que como antes estábamos así, ahora tenemos que estar más jodidos, no podemos normalizar eso”.

Eduardo Yáñez también replicó que la Guardia Nacional esté en el Metro CDMX, pues apuntó que ellos deben ver la inseguridad, “¿qué hacen en el Metro, lo fueron a medir?”.

Eduardo Yáñez no solo se expresó -en general- contra el gobierno de AMLO, sino que puso un principal hincapié en los feminicidios que se han reportado.

El actor usó los micrófonos de La Saga para hacer un llamado a los padres de familia a cuidar a sus primogénitos, “aunque ellos digan que no, velos a dejar y velos a recoger”.

“Señores por favor a sus hijas, cuiden a sus hijas y a sus hijos, por favor, aunque digan que pueden solos, no y no, acompáñenlos, llévenlos”.

Con un nivel de hartazgo notorio, el famoso mexicano mandó “a la chingada” a aquellos que dicen que los feminicidios “también pasaban antes”.

“No porque pasaba antes tiene que seguir pasando ahora y en más cantidad, o sea, no debe pasar. No importa que se ponga minifalda o peda, no tienes por qué hacerles nada”.

