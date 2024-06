Eduardo Yáñez, de 63 años de edad, no es la víctima, pero la periodista Myrka Dellanos, de 59 años, ya le aconsejó demandar a la reportera Paty Cuevas.

Myrka Dellanos, quien se ha visto envuelta en encontronazos con la prensa, salió en defensa del actor Eduardo Yáñez, luego de que este le quitara su teléfono a la reportera Paty Cuevas, durante un evento realizado en la Ciudad de México.

A pesar de compartir oficio con la periodista agredida, Myrka Dellanos parece haberse identificado más con Eduardo Yáñez, y aprovechó las cámaras del programa ‘La mesa caliente’ para recriminar a la prensa mexicana.

Todo comenzó cuando la comunicadora Verónica Bastos narró parte del altercado que Eduardo Yañez, actor conocido por sus problemas de ira, sostuvo con Paty Cuevas.

Las opiniones de las conductoras del show no se hicieron esperar, siendo la de Myrka Dellanos la que más destacó, pues reprobó el actuar de los reporteros que abordaron a Eduardo Yañez y los llamó a “tener decencia”.

“¡Qué horror! Es que le están dando golpes en la misma cara. Él estaba calmado, ¿por qué hacen eso? Yo no entiendo, eso no es periodismo, eso no es tratar de que una persona te conteste. Hay que tener decencia en todo lo que uno hace”.

Myrka Dellanos