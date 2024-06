Eduardo Yáñez de 63 años de edad pide disculpas a Paty Cuevas por violentarla, pero ni arrepentido está y habla del encontronazo con la reportera.

Eduardo Yáñez se defendió tras protagonizar un altercado con la reportera Paty Cuevas en Premios Grandeza Hispana.

El actor reconoce que hizo mal tomar el celular de la afectada y se disculpa por sus acciones, además aclara que se sintió agredido.

Eduardo Yáñez esta envuelto en la polémica tras haber protagonizado un encuentro violento durante una gala de premios.

La reportera Paty Cuevas se aproximo al artista con su celular para preguntarle sobre si se había convertido a la religión cristiana, pero la reacción del actor no fue positiva.

Después del fuerte altercado que se viralizó donde Eduardo Yáñez le arrebata a Paty Cuevas su celular, su fuente de trabajo, provocando un fuerte zafarrancho.

El actor ha dado la cara contando su versión de los hechos, al asegurar que él fue agredido primero por la reportera y sus cuestionamientos.

Sin embargo, Eduardo Yáñez acepta y se disculpa por sus acciones contra Paty Cuevas, a quien le quito el celular en la alfombra roja de Premios Grandeza Hispana.

“Es una pena que todo haya resultado de esa manera...Se armo un rollo ahí que no debió haberse armado, cometí un error al agarrar el celular y ese gue mi único error, la verdad es que si la cague porque no se debe de hacer”

Eduardo Yáñez pide disculpas por arrebatarle el celular a la reportera Paty Cuevas, por lo que expresa que fue una pena que sucedieran así las cosas.

El actor señaló que el momento del altercado comenzaron a empujarlos a todos y sintió que alguien lo estaba picando por la espalda.

Por lo que agarró el celular sin darse cuenta que era el de Paty Cuevas, quien también califica a la reportera de agresiva, pues puntualiza que ya ha tenido encuentros con ella.

“Un poquito Paty con sus preguntas duras de siempre, pero a Paty siempre le he atendido, me he aguantado ahí”

Eduardo Yáñez