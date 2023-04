Eduardo Santamarina revive cómo fue asaltado con Mayrín Villanueva y agradece que no lo mataran y lamenta el aumento de violencia en México.

Aunque en un principio se había negado ha hablar sobre el asalto que sufrió a su salida del aeropuerto de la Ciudad de México, Eduardo Santamarina rompió el silencio sobre los momentos de terror que vivió.

Eduardo Santamarina -de 54 años de edad- señaló que a cuatro meses de su asalto con Mayrín Villanueva -de 52 años de edad- no se ha detenido a ningún responsable.

Tras sufrir un asalto, Eduardo Santamarina le mandó un consejo a todas las personas para evitar que sufran lo que él vivió.

El pasado mes de diciembre se dio a conocer que Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva habían sido víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México.

Los famosos habían sido asaltados a mano armada cuando se dirigían a su casa luego de regresar de unas vacaciones familiares.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva habían levantado una denuncia. En ese momento se reveló que entre las pertenencias que le habían robado se encontraba un reloj de alta gama.

A cuatro meses de su asalto, Eduardo Santamarina revivió los momentos de terror que vivió cuando regresaba de unas vacaciones con su familia.

En entrevista compartida por Edén Dorantes, Eduardo Santamarina señaló que no hay ningún avance tras su denuncia.

“No, ya nos la sabemos, no, no (ha habido algún avance)”

Eduardo Santamarina lamentó la violencia que hay en el país y se mostró agradecido que no le haya pasado nada.

“Porque ya además (decimos) ‘Gracias a Dios no me mataron’, ¡a dónde hemos llegado!, la cosa es que iba nuestra hija Julia y para ella es su primer asalto”

Aunque ya había sido asaltado anteriormente, Eduardo Santamarina destacó que esta vez fue diferente ya que viajaba con su hija que nunca había sido víctima de la delincuencia.

“Ya me han asaltado muchas veces en la Ciudad de México, no es la primera vez, pero iba mi hija, entonces cuando uno como padre y como madre ve a tu hijo en un estado tan indefenso y vulnerable, porque no sabes estos tipos como van, si van drogados, no van drogados, se les puede ir una bala y ahí acaba con la vida de cualquiera por una cosa así”

Eduardo Santamarina