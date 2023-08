Eduardo Capetillo -de 53 años de edad- negó ser controlador con Biby Gaytán -de 51 años de edad, pese a los rumores que circulan de antaño.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son de las parejas más estables en el medio del espectáculo, lo que se dice, ha sido en detrimento de la carrera de la actriz.

Y es que, a lo largo de su matrimonio, Eduardo Capetillo ha sido señalado de ser muy celoso; tanto, que presuntamente obligó a Biby Gaitán a pausar su carrera.

Eduardo Capetillo niega ser controlador con Biby Gaytán

Recientemente, Eduardo Capetillo habló sobre el tema de los celos hacia Biby Gaytán, afirmando que “el amor verdadero es el amor en libertad”; ante ello, reflexionó:

“Cuando tú quieres controlar algo es porque tienes miedo de algo, y en realidad no controlamos, entonces esa mentalidad de querer estar en control, ¿por?, nada qué ver”. Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán (Agencia México)

Semanas atrás, Eduardo Capetillo fue culpado de prohibirle a Biby Gaytán hablar con la prensa.

Esto, luego de que la también bailarina ignorara a los reporteros, quienes acusaron que Eduardo Capetillo le había dado esa instrucción.

Eduardo Capetillo sobre las acusaciones de ser celoso y controlador: “no me roba mi paz”

Durante un evento en la Ciudad de México, Eduardo Capetillo negó los señalamientos de ser celoso con su esposa.

El cantante afirmó que siempre ha preferido no responder a las polémicas y dejar que el tiempo le dé la razón.

“Yo me quedó calladito, no pasa nada, porque no tengo qué salir a aclarar nada porque estoy en paz, precisamente porque no me roba mi paz”, dijo Eduardo Capetillo.

De lo contrario, dijo el esposo de Biby Gaytán, “ahí andaría yo en el ring de ‘ay, yo no soy’, y luego me dicen ‘ay, es que ya te volvieron a decir que tú esto’”.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán (Agencia México)

Eduardo Capetillo revela por qué no es parte del musical Vaselina Timbiriche

Eduardo Capetillo aseguró que nunca ha sido un hombre que intente controlar todo lo que sucede a su alrededor. De hecho, dijo, sucede todo lo contrario.

Así, citó el caso de su hija Alejandra, que vive en Madrid y a quien también han dicho que controla: “Yo suelto, yo la verdad suelto mucho”.

Respecto a su relación con la prensa, Eduardo Capetillo dijo ser consciente de que sus actitudes también son un ejemplo para sus hijos:

“Si yo con mis hechos de vida soy congruente, ellos cuando lo vean van a decir ‘ah, caray, es por ahí’, cuando hacen una nota negativa de mí y ven que eso no me roba mi paz, con eso ya te dije todo”. Eduardo Capetillo

Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo / Instagram )

Finalmente, Eduardo Capetillo reveló que sí lo invitaron a ser parte del musical Vaselina Timbiriche, pero “no llegamos a buen puerto en temas de negociaciones y demás”.

Con información de Agencia México