Edson Zúñiga arremetió contra el padre de Debanhi Escobar y revive el caso con Platanito con un insulto fuera de lugar; el papá de la joven ya le respondió al comediante.

Hace seis meses, Platanito hizo un chiste de la muerte de Debanhi Escobar, la joven hallada muerta en Nuevo León en abril de 2022.

Los padres de Debanhi Escobar exigieron una disculpa pública y que Sergio Verduzco -nombre de Platanito- no volviera hacer chiste de temas tan delicados como el feminicidio.

Tras varios meses de este lamentable suceso, Edson Zúñiga recordó el caso de Platanito y los padres de Debanhi Escobar para insultar a su papá, Mario Escobar.

Según Edson Zúñiga -conocido como ‘El Norteño’ o ‘Compayito’- fue una “estupidez” que los padres de Debanhi Escobar se hayan molestado por el chiste de Platanito.

Ya que, insiste, sólo es humor negro.

Edson Zúñiga comenzó a burlarse del padre de Debanhi Escobar, diciendo que él era su padrastro.

“Fíjate que no conozco al papá, porque este señor es el padrastro. Al papá biológico no lo conozco, ojalá haya un acercamiento y simplemente le voy a dar mi condolencia, porque no tengo que hacer otra cosa”

Edson Zuñiga