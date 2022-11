La cantante Dusty Springfield le dio a Luis Miguel el éxito que aún suena en los antros y ambos son considerados estrellas de la música.

Google le rindió un homenaje a Dusty Springfield con un doodle, pues dejó grandes éxitos como la canción ‘I Only Want to Be With You’.

Esta canción marcó el inició de su carrera como solista y lo lanzó el 8 de noviembre de 1963, el cual fue un hit al instante y se convirtió en un clásico.

Dusty Springfield (Captura de pantal)

Luis Miguel usó la icónica canción de Dusty Springfield y siguió con el éxito

24 años después de que Dusty Springfield llegara a la cima con ‘I Only Want to Be With You’, Luis Miguel, de 52 años de edad, hizo un cover en español.

Luis Miguel nombró la canción ‘Ahora te puedes marchar’ y formó parte de su álbum ‘Soy como quiero ser’.

Luis Gómez Escobar fue el encargado de cambiar la letra de la canción original, para que ‘El Sol’ la pudiera interpretar.

‘Ahora te puedes marchar’ tuvo buena aceptación y fue nominada a los Grammy en la categoría ‘Mejor sencillo en español’.

Ambas versiones son un clásico de la música, pues a pesar del tiempo, ‘Ahora te puedes marchar’ sigue siendo uno de los referentes más populares de Luis Miguel.

Los éxitos de Dusty Springfield y Luis Miguel tienen una abismal diferencia

Ambas canciones fueron grandes éxitos y marcaron una gran pauta en las carreras de sus interpretes, pero las canciones solo tienen en común la melodía, pues sus temáticas son contrarias.

En ‘I Only Want to Be With You’ de Dusty Springfield, la canción habla de un romance que va iniciando, por lo que nunca quieren separarse.

Cuenta la historia de una pareja que se conoció bailando y desde ese momento quedaron ‘flechados’.

Mientras que la versión de Luis Miguel es totalmente contraria, pues en esta se habla de una separación.

‘Ahora te puedes marchar’ habla de una relación rota, donde hubo mentiras y un amor no correspondido.

La canción es la respuesta de una persona que ya no quiere volver a una relación que le hizo daño.

Mientras que en la canción de Dusty Springfield no se quieren separar, en la de Luis Miguel quiere alejarse y no volver.