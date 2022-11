Este 8 de noviembre, Google ha lanzado un nuevo doodle dedicado a Dusty Springfield, pero ¿quién fue ella?

Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien, mejor conocida como Dusty Springfield, es el personaje a quien hoy Google dedica su doodle.

Dusty Springfield fue una cantante originaria de Reino Unido a quien se le atribuye la canción 'I Only Want to Be With You'.

Años después Luis Miguel popularizó su versión en español ‘Ahora te puedes marchar’ en los países de habla hispana.

Dusty Springfield fue conocida por su cabello rubio y su versatilidad en su voz para interpretar cualquier género, lo cual la hizo merecedora a ser reconocida como un ícono cultural.

Dusty Springfield encontró su vocación desde muy pequeña

Dusty Springfield, nacida un 16 de abril de 1939, encontró su vocación desde muy pequeña.

Y fue desde entonces que dedicó su vida a la música y a la interpretación tras salir de la escuela; de hecho, en 1959, Dusty Springfield formó su primer grupo vocal femenino llamada The Lana Sisters.

Luego, Dusty Springfield creó un grupo de folk llamado The Springfields junto con su hermano Dion y Tim Field; esto tras la disolución de The Lana Sisters ese mismo año.

El grupo obtuvo gran éxito en Estados Unidos y en Reino Unido con temas como Silver Threads y Golden Needless.

Google dedica su doodle a Dusty Springfield al lanzar su sencillo I Only Want to Be With You

Este 8 de noviembre, Google ha sorprendido a todos con un nuevo doodle dedicado a la cantante británica, Dusty Springfield.

Y es que un día como hoy pero de 1963 y tras lanzarse como solista, Dusty Springfield estrenó su sencillo I Only Want to Be With You.

Con este sencillo, Dusty Springfield llegó a ser una cantante mundialmente reconocida.

Sin embargo, Dusty Springfield también tuvo grandes tropiezos a lo largo de sus más de 50 años de carrera.

Pues a principios de los años 70, Dusty Springfield grabó el disco A Brand New Me que, aunque fue aclamado por la crítica no lo fue así por el público, lo cual la llevó a una crisis y a ser adicta a la cocaína.

Además, Dusty Springfield se declaró abiertamente bisexual aunque, posteriormente en varias biografías se reveló que en realidad era lesbiana.

Dusty Springfield a quien hoy Google dedicó su doodle, muere a causa del cáncer de mama

Google ha homenajeado a Dusty Springfield a través de un doodle, en donde recuerdan el lanzamiento de su más notable canción llamada I Only Want to Be With You.

Pero, en 1994, Dusty Springfield comenzó a hacer las grabaciones de su penúltimo disco A very Fine Love, pese a que comenzaba a sentirse enferma.

Meses después se le diagnosticó a Dusty Springfield cáncer de mama.

Y aunque Dusty Springfield recibió quimioterapia y radioterapia, se le descubrió que el cáncer estaba en remisión.

En 1995, Dusty Springfield comenzó las promociones de su álbum, pero a mediados de 1996, se descubrió que su cáncer había regresado.

Por lo que el 2 de marzo de 1999 en Henley-on-Thomas, Dusty Springfield murió.