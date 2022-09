Drake Bell se declaró fan de Vicente Fernández, al acudir a la premier de ‘El Rey’, la bioserie autorizada del ‘Charro de Huentitán’, que distribuye Netflix.

Durante el evento, al que acudió para apoyar a su amigo Jaime Camil, Drake Bell reveló qué canción de Vicente Fernández es su favorita y dijo qué sería necesario para verlo cantando música ranchera.

Desde hace ya varios años, Drake Bell se declaró enamorado de México, su cultura y su gente, de ahí que visite el país con frecuencia.

La más reciente estancia de Drake Bell ocurrió el pasado martes 13 de septiembre, día en el que se realizó la premier de ‘El Rey’, la bioserie de Vicente Fernández que ya se encuentra disponible en Netflix.

¿Qué hacía Drake Bell en un evento que no pareciera ser del interés de un extranjero como él? Para sorpresa de todos, el cantante estadounidense se declaró fan de Vicente Fernández, uno de los máximos intérpretes de música ranchera mexicana.

Pero esa no fue la única razón que llevó a Drake Bell a desfilar por la alfombra roja de ‘El Rey’, el también actor reveló que Jaime Camil, protagonista de la serie es un gran amigo suyo y acudió para darle su apoyo:

Los reporteros quisieron ahondar más en el gusto de Drake Bell por la música de Vicente Fernández, así que le preguntaron cuál es su canción favorita del ‘Charro de Huentitán’. ‘El rey’, fue su respuesta.

Luego, le pidieron que cantara un poco de este tema, a lo que Drake Bell se negó, pues dijo, presumiendo sus avances con el idioma español, que antes de hacerlo necesita algo muy mexicano que lo deshiniba lo suficiente:

“¿Mi canción favorita? El Rey.... No, no, no [puedo cantarla], necesito tequila primero, después de dos tequilas, perfecto”

Drake Bell