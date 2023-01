Tras casi dos semanas de haber desaparecido y con una búsqueda intensa, familia de Julian Sands cree que “se ha ido”.

Luego de que Nick Sands, hermano de Julian Sands, declarara al diario inglés Craven Herald & Pioneer sobre su peor temor.

Pues al parecer la familia del actor británico de 65 años de edad Julian Sands ha perdido las esperanzas de encontrarlo, ya que creen que “se ha ido”, pues la policía sigue sin tener pistas sobre su paradero.

Debido a que el actor de Smallville, Julian Sands lleva desaparecido desde el pasado 13 de enero, hace ya 13 días, tras emprender una excursión de senderismo en el monte Baldy de las montañas de San Gabriel en el noreste de Los Ángeles en California,Estados Unidos.

Julian Sands, actor de Smallville, está desaparecido (Robyn BECK / AFP / AFP)

Familia de Julian Sands teme lo peor, pues cree que “se ha ido”

En declaraciones para un medio inglés, Nick Sands, hermano de Julian Sands dijo que “en su corazón” que sabe que el actor “se ha ido”.

“Todavía no lo han declarado desaparecido dado por muerto, pero sé en mi corazón que se ha ido”. Nick Sands, hermano de Julian Sands

Declaraciones de la familia de Julian Sands que se tras un comunicado el Departamento del Sheriff-Forense del condado de San Bernardino.

En el que se afirma que no hay rastro del actor tras los días de búsqueda intensa en la que se ha trabajado: “Hasta este momento, no se ha localizado al señor Sands y no se ha encontrado evidencia de su ubicación actual”.

Por lo que las autoridades locales continuarán con la búsqueda del actor Julian Sands recordado por su participación en las películas de Warlock y en la serie Smallville.

Pues durante la búsqueda de Julian Sands, otro excursionista fue encontrado con “algunas lesiones relacionadas con el clima y una herida en la pierna” y fue trasladado a un hospital.

En este sentido, Nick Sands, hermano de Julian Sands pese a tener el peor panorama para el actor británico, habló del amor que tenía por el senderismo.

A lo que expresó que Julian Sands disfrutaba del senderismo, realmente era algo que amaba, por lo que a la familia del actor se consuela pensando que ahora descansará para siempre en uno de sus lugares favoritos.

“A Julian le gustaba decir ‘Nunca he tenido vacaciones, pero descanso de vez en cuando’. Bueno, ahora está descansando en un lugar que realmente aprobaría”. Nick Sands, hermano de Julian Sands