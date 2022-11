Diego Schoening lloró al desenmascararse como Bot en Quién es la Máscara, pero no de tristeza. El ex Timbiriche confesó porque fue tan emocionante para él tener este regreso en un programa que lo retó de manera diferente a sus anteriores trabajos.

Tras convertirse en el séptimo eliminado en Quién es la Máscara, Diego Schoening acudió al programa Hoy en donde habló sobre su participación en la emisión y sobre los retos que vivió al ser Bot.

Diego Schoening de 53 años de edad sorprendió a sus seguidores al revelarse como Bot en Quién es la Máscara. Los jueces pensaban que el famoso detrás del personaje era Yurem o Facundo, Carlos Ponce fue el único que había acertado.

Diego Schoening alcanzó gran popularidad gracias a su participación en Timbiriche en donde compartió escenario con Paulina Rubio, Alix Bauer, Sasha Sokol, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra.

Sin embargo Diego Schoening no solo se destacó en la música, sino que además mostró sus habilidades como actor y participó en algunos proyectos como ‘Muchachitas’, ‘Agujetas de color de rosa’ y ‘Soñadoras’.

Luego de participar en otros proyectos fuera de Televisa, Diego Schoening regresó a la televisora ya que fue el encargado de darle vida a Bot en Quién es la Máscara.

Al descubrirse su identidad el pasado 6 de noviembre, Diego Schoening rompió en llanto al despedirse de su personaje en Quién es la Máscara. Usuarios se cuestionaron si sus lágrimas habían sido de tristeza de que tenía que abandonar la emisión.

En entrevista para el programa Hoy, Diego Schoening reveló que en realidad las lágrimas fueron porque desde el día uno recordó que en esos pasillos él jugaba ya que empezó desde muy pequeño.

Al bordo del llanto Diego Schoening reconoció que no pudo controlarse ya que recordó como jugaba en esos pasillos y ahora estaba como Bot.

Diego Schoening señaló que todo el tiempo que estuvo en Quien es la Máscara fue muy emocional y no paraba de llorar al recordar todo lo que vivió.

“Se me vinieron mil sentimientos, yo estaba de verdad emocionado, muy sentimental. No paraba de llorar”

Durante su conversación, Diego Schoening compartió que ponerse en la piel de Bot fue algo muy demandante, pero que se enamoró del personaje.

“Pero ya aquí andamos, felices de la vida, este robot fue demandante, pero me encantó el reto y decir Bot para arriba, me enamoré”

En el video Diego Schoening destacó que se reía mucho al saber que los investigadores no adivinaron que él estaba detrás de la máscara de Bot.

Diego Schoening confesó que desde que vio a Bot se puso en la piel del personaje por lo que fue increíble volver a jugar y darle vida, ya que fue un reto crear esta identidad para que la gente no supiera quien estaba detrás.

“Desde que me enseñaron el personaje me enamoré de él y cuando llegué y vi al personaje que me tengo que poner, no tienes una idea me enamoré”

Diego Schoening