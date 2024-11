La industria musical se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte a los 91 años de edad de Quincy Jones, productor musical que trabajó con Michael Jackson.

Quincy Jones era cantante arreglista y productor de las mayores estrellas de la música de las últimas décadas, estuvo detrás de grandes éxitos como ‘Thriller’ y ‘Bad’.

A través de un comunicado el promotor de Quincy Jones, Arnold Robinson, dio a conocer la lamentable noticia.

Quincy Jones es recordado por su gran trabajo en la escena musical y es que trabajó con grandes estrellas de la escena.

A continuación te contamos todos los detalles sobre la muerte de Quincy Jones, una leyenda en la industria musical.

¿De qué murió Quincy Jones? El productor musical estuvo rodeado de sus seres queridos

Quincy Delight Jones, conocido como Quincy Jones, nació en Chicago el 14 de marzo de 1933.

A lo largo de su trayectoria Quincy Jones se desarrolló como músico de jazz, productor y arreglista.

Quincy Jones (@quincyjones / Instagram )

Quincy Jones se inició en el mundo del espectáculo como trompetista y también como pianista, evolucionando pronto a compositor, instrumentista y director de orquesta.

A través de un comunicado el promotor Arnold Robinson reveló que Quincy Jones murió el domingo 3 de noviembre en su casa de Bel Air en California, Estados Unidos.

En el comunicado la familia de Quincy Jones celebró la gran vida que vivió el reconocido productor musical.

“Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, se puede leer en el comunicado.

Además compartieron que el legado de Quincy Jones seguirá presente a través de todo lo que creó.

“Era verdaderamente único y lo echaremos de menos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Quincy Jones murió rodeado de sus hijos, hermanos y otros familiares, aunque no se dio más detalles sobre la causa de su muerte.

Quincy Jones (@quincyjones / Instagram )

El productor musical Quincy Jones trabajó con grandes estrellas como Michael Jackson

Quincy Jones se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la industria musical, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX.

Además Quincy Jones fue tres veces galardonado como productor del año.

También fue reconocido con nominaciones y distinciones en los Emmy, los Tony y los Oscar.

Quincy Jones es recordado por la producción de los discos “Thriller”, en 1987, y “Bad”, dos de los más premiados trabajos de Michael Jackson.

En 1985, Quincy Jones produjo “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África.

Además también fue parte de la banda sonora de la película ganadora del Oscar, “In the Heat of the Night”.

Quincy Jones también tuvo un éxito en la pantalla chica con la serie de televisión “El príncipe de Bel-Air”, protagonizada por Will Smith.

A lo largo de su trayectoria, Quincy Jones trabajó con:

Michael Jackson

Chaka Khan

James Ingram

Patti Austin

Frank Sinatra

Donna Summer

Ray Charles

Peggy Lee

A lo largo de los años, Quincy Jones tuvo tres matrimonios y siete hijos con cinco mujeres diferentes.