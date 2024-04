Muere a los 87 años Eleanor Coppola, la esposa de Francis Ford Coppola ¿de qué murió? Te contamos lo que sabemos.

A través de un comunicado de la familia Coppola se dio a conocer la lamentable muerte de la documentalista Eleanor Coppola a los 87 años de edad.

La muerte de Eleanor Coppola a los 87 años de edad sucedió la tarde del viernes 12 de abril de 2024.

¿De qué murió Eleanor Coppola?

La documentalista Eleanor Coppola murió a los 87 años de edad, en su casa en Rutherford, California acompañada de sus seres queridos.

Sin embargo, se desconocen los motivos de la muerte de Eleanor Coppola, según allegados a la dinastía Coppola, la familia ha preferido enfocarse en el luto en vez de dar a conocer los motivos de la partida de la documentalistas.

Asimismo, la muerte de Eleanor Coppola es un duro golpe para su esposo el director Francis Ford Coppola -de 85 años de edad- quien este año está de regreso en el cine con Megalópolis.

¿De qué murió Eleanor Coppola? La esposa de Francis Ford Coppola ha muerto a los 87 años de edad (Chris Martinez / AP)

Eleanor Coppola, la documentalista ganadora de Emmy y esposa de Francis Ford Coppola

Nacida como Eleanor Jessie Neil; y mejor conocida como Eleanor Coppola, tras casarse con el director de cine Francis Ford Coppola fue una reconocida documentalista, directora y fotógrafa.

La fama de Eleanor Coppola se dio a la par de su esposo, a quien conoció mientras trabajaba como ayudante en la dirección de arte del debut cinematográfico de Francis Ford Coppola, Dementia 13.

Por lo que tras el estreno de la película en 1963; ese mismo año Eleanor Coppola y Francis Ford Coppola se casaron tras descubrir que ella se quedó embarazada.

De esta relación de más de 60 años de casados, Eleanor Coppola y Francis Ford Coppol a tuvieron tres hijos, todos involucrados en el cine:

Gian-Carlo Coppola (1963 - 1986)

Roman Coppola de 58 años

Sofía Coppola de 52 años

Eleanor Coppola es recordada por su famoso documental Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse que la llevó a ganar un premio Emmy y varios reconocimientos.

Documental que habla de la polémica película de su esposo Francis Coppola, Apocalipsis Now de 1979, y que este se estrenará 12 años después.

Asimismo, Eleanor Coppola documentó varias películas más de su esposo, así como CQ, de su hijo Roman Coppola; y Marie Antoinette y The Virgin Suicides, de su hija Sofía Coppola.

Ya para el año 2008, Eleanor Coppola también escribió sus memorias bajo el título de Notes on a Life.

Mientras que en 2016 y ya con 80 años, Eleanor Coppola hizo su debut cinematográfico con la comedia romántica Paris Can Wait; y en 2002 siguió con Love Is Love Is Love.