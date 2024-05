¿De cuánto es la fortuna real de Cate Blanchett? Ella se considera de clase media pero nadie le cree, recibiendo críticas al respecto.

Cate Blanchett de 55 años de edad, está recibiendo críticas en redes sociales luego de que revelara a la prensa que se considera de clase media y no millonaria.

Esto durante el Festival de Cine de Cannes, en donde Cate Blanchett es presidenta del jurado además de embajadora de la buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El proyecto ‘ACNUR: Historias Desplazadas’ trata de la crisis global de refugiados en donde Cate Blanchett mencionó el porqué apoya a las personas con necesidad de protección internacional, tras considerase de clase media.

“Soy blanca, soy privilegiada, soy clase media, y creo que uno podría ser acusado de tener un poco de ese complejo de salvador blanco. Pero para ser perfectamente honesta, mi interacción con los refugiados o desplazados ha cambiado totalmente mi perspectiva” Cate Blanchett

¿De cuánto es la fortuna de Cate Blanchett pese a decirse que es de clase media?

En redes sociales Cate Blanchett ha recibido críticas después de haber dicho que ella se considera de clase media.

Y si bien el discurso de la actriz dos veces ganadora del Oscar puede que se haya referido al hecho de haber nacido en un núcleo familiar de clase media y no al individual, ha provocado críticas.

En ese sentido, se sabe que la fortuna de Cate Blanchett de acuerdo a medios cómo Page Six o The New York Post, es de 95 millones de dólares.

Es decir que Cate Blanchett tiene en su patrimonio alrededor de 5 millones 690 mil 679 pesos aproximadamente.

Cate Blanchett en el 77 Festival de Cine de Cannes (Vianney Le Caer/Invision/AP / Vianney Le Caer/Invision/AP)

El discurso de Cate Blanchett sobre ser de clase media ha irritado a los usuarios en redes

Luego de que en el Festival de Cannes, Cate Blanchett pronunciara un discurso sobre los refugiados internacionales, ella reveló que es alguien “blanca, privilegiada y de clase media”.

El hecho de que Cate Blanchett tenga en su cuenta de banco alrededor de 95 millones de dólares y se exprese ser de clase baja, ha hecho que las redes sociales ardan.

Pues hay incluso quien piensa que lo que dijo Cate Blanchett es de hecho una burla a la clase media, o que “los millonarios están muy desconectados”.

Aunque se sabe que la actriz australiana Cate Blanchett, se ha caracterizado por sus labores altruistas y su activismo.

La fortuna de Cate Blanchett lo ha ido recaudando a sus más de 30 años en el medio artístico, en donde ha contado con proyectos en cine, televisión, teatro, producción y publicidad.