Danna Paola usó la playera de Argentina y la están funando otra vez por que “ni Ángela Aguilar se atrevió a tanto”.

Los últimos meses han sido caóticos para Danna Paola -de 28 años de edad- quien ha sido cancelada varias veces.

Primero la acusaron de acosadora por pedir a sus fans que “persuadiera” a una mujer para que le cediera su nombre de X, y luego dijo que prefería a España sobre México.

Detractores de Danna Paola la atacan por usar la playera de Argentina: “Allá quédate”

Danna Paola está de gira por varios países de Latinoamérica y recientemente dio un concierto en el Gran Rex en Argentina.

La cantante presumió su concierto en Argentina y llamó la atención que usaba la camiseta de la selección nacional de este país.

Danna Paola (Instagram/@danna)

Además, Danna Paola agradeció a sus fans argentinos por su asistencia a su concierto.

“Argentina, mi corazón es todo tuyo, mi primer Gran Rex. Qué sueño haber vivido esta noche tan increíble juntos, gracias, gracias por regalarnos tanto, por recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz” Danna Paola

Esta publicación causó gran molestia entre sus fans, quienes de inmediato la compararon con Ángela Aguilar, de 20 años de edad.

Recordemos que Ángela Aguilar fue funada en 2022 tras publicar que apoyaba a Argentina en el Mundial de Qatar por sus raíces argentinas.

En esta ocasión le tocaron las críticas a Danna Paola, quien compartió varias fotos usando la playera de Argentina.

“Ya no regreses a México”, “Ya no regreses, acá no te queremos” y “Que te adopten y te quedas allá con Ángela Aguilar”, fueron algunos de los comentarios.

Los usuarios de redes sociales no perdonaron que Danna Paola halagara tanto a Argentina y usara una playera de su selección, por lo que le piden que se quede allá.

Danna Paola usó la playera de la selección argentina y ya la funaron (Instagram/@danna)

¿España o Argentina? Acusan a Danna Paola de no querer a México

Danna Paola ha expresado que, al igual que Eiza González, ella no se siente apoyada por los mexicanos.

Tras decir que prefería España en lugar de México durante una dinámica en un programa de radio, Danna Paola fue cancelada.

Ahora, varios usuarios de redes sociales le piden que se decida, pues cada semana cambia de país.

“Nada más no llegues muy altanera con los argentino, porque en México ya vas de mal en peor” fue uno de los comentarios.

A pesar de los malos comentarios, también hubo varios halagos para Danna Paola y sus fans la siguen animando en sus peores momentos.