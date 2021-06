Danna Paola revela que sufre de ansiedad

Danna Paola se encuentra promocionando su más reciente canción ‘Mía’, por ello regresó a Televisa y se presentó en el programa Hoy.

Durante su visita a la televisora Danna Paola concedió una entrevista donde confesó que sufre de ansiedad y destacó que la música ha sido su principal cura.

En la entrevista presentada por el programa Hoy, Danna Paola reveló que pese al gran éxito que ha tenido, no se le ha subido a la fama.

En el video Danna Paola confesó que no siente que en algún momento perdió el piso, aunque siempre se mantiene soñando en cosas grandes.

Danna Paola puntualizó que con el tiempo si se ha vuelto más reservada con su vida privada y eso a veces se toma como si ya perdió el piso.

En el video Danna Paola destacó que padece ansiedad y por eso ha tratado de marcar una línea sobre su vida profesional y personal.

“Hay que saber marcar esa línea de respeto que al final como artistas es cada vez más complicado soportar o el llegar y decir es muchísimo abrumo, yo sufro de mucha ansiedad y es algo que creo que es muy importante de hablar, porque no solamente hay gente allá afuera que sufre de ansiedad, depresión y es algo que también cargamos muchos”

En ese sentido Danna Paola confesó que es muy importante hablar del tema, ya que las personas no saben lo que pasa detrás del artista.

“Hay que respetar justo y no saber qué hay detrás del artista, lo importante es que yo sé de dónde vengo, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer”

Sobre cómo ha manejado su ansiedad, Danna Paola destacó que su mejor terapia es la música.

Danna Paola finalizó su entrevista revelando que por el momento no tiene pensado regresar a la televisión ya que se encuentra centrada en su música.

“Todos los días estoy escribiendo canciones, todos los días estoy haciendo cosas y me es casi imposible dividirme en dos, y como soy muy perfeccionista, trato de dar siempre mi 100 por ciento en lo que hago”

En el video Danna Paola destacó que aunque se encuentra abierta a nuevos proyectos, tendría que ser uno en el que pueda seguir con su música y la rete como actriz.

“Entonces realmente estoy esperando un proyecto que también para mi sea un reto como actriz, que no me tomé mucho tiempo y que no pueda dejar mi carrera como cantante”

