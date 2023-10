Danna Paola pidió alcohol en concierto, pero por una razón muy dolorosa; los accidentes ya son parte del show de la cantante.

Las presentaciones de Danna Paola son espectaculares, pues además de deleitar a sus fans con su voz, también tiene arriesgadas coreografías.

La intensidad de Danna Paola es tal, que en ocasiones se ha lastimado a la hora de bailar en el escenario.

Como en noviembre de 2022, donde se abrió la ceja y tuvo que seguir su show con una venda en la cabeza.

El sábado 21 de octubre, Danna Paola se presentó en las Fiestas de Octubre de Guadalajara y todo iba perfecto, hasta que se lastimó la rodilla.

Danna Paola -de 28 años de edad- se encontraba haciendo una coreografía y se colocó de rodillas, al deslizarse se lastimó.

La cantante no contaba con que el escenario no estaba completamente liso y se lastimó la rodilla.

A pesar de que Danna Paola tenía una herida en la rodilla derecha, siguió cantando dos canciones más: “Mala fama” y “Oye Pablo”.

Los asistentes se percataron de que Danna Paola estaba sangrando, por lo que le gritaba y hacían señas para que se diera cuenta.

La cantante Danna Paola fue atendida por paramédicos y de inmediato regresó a seguir cantando, pero también se tomó un momento para bromear.

“Guadalajara, creo que me abrí la pierna. Ash ¿Me pueden arreglar un...? pero no importa, es Halloween, me puede pasar un alcoholito para mi pierna”

Danna Paola