Danna Paola se metió en un gran lío luego de que hiciera la revolución con sus fans para que una usuaria de X le diera su username; ahora es acusada de bullying y hasta acoso.

El 13 de marzo, Danna Paola hizo oficial su cambio de nombre a Danna, lo que la llevó a modificar sus redes sociales, aunque en X alguien se lo impidió.

La peor decisión que al parecer pudo haber tomado Danna Paola -de 28 años de edad-, fue el hacer un llamado a sus fans para crear “complot” contra la usuaria de X o Twitter, para que le regalara su username.

Y es que la petición se fue a los extremos, a modo que los fans de Danna Paola le escribieron hasta insultos a la usuaria de X, situación que es vista como bullying puro.

Danna Paola estaba muy metida en querer cambiar su nombre a Danna, pero no se percató del caos que provocó con sus fans, quiénes fueron a atacar a la usuaria de X que no le quiso dar su usuario.

Y es que por medio del grupo privado de Danna Paola tiene con sus fans en WhatsApp, la cantante mandó algunos audios donde pedía hacer “complot” contra “la señora” de X que no le quería dar su cuenta.

¿Cuál era el dilema?

Como Danna Paola cambió su nombre a Danna, en X el username fue utilizado por una mujer estadounidense, a quien la cantante le pidió que le diera el usuario y así ella tener todas sus redes con esa identidad.

Sin embargo, la explicación de la famosa fue que la usuaria de X le pedía 7 millones de pesos para darle su cuenta, a lo que se negó.

Por ello, Danna Paola pidió a sus fans unirse para hacer algo, porque no podía creer que le estaba pidiendo dinero por el username y menos que no se lo quisiera dar.

“Quiere 400 mil dólares, entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar, porque la señora no quiere y no le voy a pagar (...) yo digo que hagamos un complot, que nos lo regale, la señora es mi nombre (...) ¿Cómo le hacemos? Necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando”.

Danna Paola, cantante.