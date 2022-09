Hace unos días, un par de fotos filtradas desataron la duda de si Daniel Arenas y Daniella Álvarez van a ser papás.

Al respecto, la modelo colombiana habló sobre su supuesto embarazo y más detalles de su noviazgo con el actor Daniel Arenas, de 43 años de edad.

De acuerdo con Daniella Álvarez, de 34 años de edad, sí hay una explicación detrás de esos kilos de más .

Daniella Álvarez sí subió de peso, pero no por embarazo con Daniel Arenas

Daniel Arenas y Daniella Álvarez mantienen una relación muy formal, que ha sido reflejada en varias fotografías y videos.

Hace un par de días, la pareja fue fotografiada de viaje por Europa. Algo que llamó la atención, fue el vientre abultado de la modelo.

Daniella Álvarez, novia de Daniel Arenas (Agencia México)

Luego de desatarse rumores de embarazo entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez, la famosa es quien aclara qué pasó con esos kilos de más .

Según dijo a medios, solo se trata de un aumento de peso porque “engordó en el paseo”.

“No (hay embarazo), cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber pasado. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no.” Daniella Álvarez sobre supuesto embarazo

Daniella Álvarez reveló que si bien ella y Daniel Arenas sí sueñan con formar una familia, esto aún está lejos de materializarse.

“Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos (...) Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer.” Daniella Álvarez sobre supuesto embarazo

Asimismo, dijo confiar en que sus deseos de embarazo se hagan realidad junto a Daniel Arenas.

“Yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”, expresó.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas no se han casado

Aunque la relación de Daniella Álvarez y Daniel Arenas surgió en 2021, la pareja está más enamorada que nunca y grita su amor a los cuatro vientos.

Daniella Álvarez, modelo y conductora de televisión, asegura querer llegar al altar con Daniel Arenas .

Pues lo describe como “un ángel” que sabe cuidarla y protegerla.

“Es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme, y mi vida necesitaba eso.” Daniella Álvarez sobre supuesto embarazo

Daniel Arenas y Daniela Álvarez. (@danielaalvareztv)

No obstante los sueños y planes a futuro, Daniella Álvarez asegura que aún no hay anillo de compromiso con Daniel Arenas.

Aunque recientes rumores ya hasta hablaban de una boda secreta de los famosos enamorados.

“No me he casado (...) no ha pasado nada”, detalló.

Con información de Agencia México