Daniela Rodrice reveló que sufría estrabismo cuando era niña y compartió fotos de su infancia para demostrar que desde muy pequeña ha usado lentes por esa afección ocular.

En entrevista para el canal de YouTube ‘La H. Plataforma’, Daniela Rodrice habló sobre las críticas que recibió hace tiempo, cuando de repente comenzó a aparecer usando lentes de armazón.

Lo que en ese entonces no sabían sus críticos era que Daniela Rodrice había usado anteojos desde que tenía dos años de edad y que llegó a tener hasta 12.5 dioptrías de graduación.

Ante la revelación, le preguntaron a Daniela Rodrice por qué no se sometió a una operación. Su respuesta causó más sorpresa.

¿Por qué? Daniela Rodrice dijo que la solución a su problemas oculares requirió algo tan sencillo como un parche, pues tenía estrabismo:

Daniela Rodrice dijo que este tipo de medidas para corregir su estrabismo la llevaron a pasar por situaciones incómodas.

Daniela Rodrice dijo que ese tipo de experiencias hicieron que aprendiera a defenderse de quienes se burlaban de ella por usar lentes de tanta graduación siendo tan pequeña.

“Eso me dio mucho callo, yo jamás dejé que alguien se riera de mí por mis lentes y hasta la fecha, en cuanto me los volví a poner, en internet que empezaron a ‘ji ji ji’, [dije] ‘aquí no, aqui tus pendejeces aquí no’, o sea, a parte, como si yo quisiera ahorita, ‘ay, qué ganas de tener 7.5 de aumento, no veo nada si me los quito, no me veo la nariz sin traer eso”

Daniela Rodrice