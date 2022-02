La creadora de contenido mexicana Daniela Rodrice, modeló sus bikinis más sexys al ‘sugar’ en un video para su canal de YouTube.

No es la primera vez que Daniela Rodrice muestra a su ‘sugar’ a través de la plataforma, aunque siempre cuida mantener en secreto su identidad.

Sin embargo, aunque suele modelar su ropa al ‘sugar’, rara vez hace ‘hauls’ en bikini.

Recordemos que hace una semana Daniela Rodrice se comprometió con el ‘sugar’ y desde entonces se le ha visto más enamorada que nunca.

Cabe señalar, que el ‘sugar’ ha participado más en el contenido de Daniela Rodrice, desde que se comprometieron.

Daniela Rodrice (YouTube/Daniela Rodrice)

Daniela Rodrice modela al ‘sugar’ sus bikinis

Daniels Rodrice compartió un nuevo video con el ‘sugar’ en su canal de YouTube, el cual se titula: “Viejito de azúcar califica bikinis para la luna de miel”.

Daniela Rodrice (YouTube/Daniela Rodrice)

Explicó que no era partidaria de los viajes, debido a su salud mental, sin embargo, tras ir al psiquiatra, su condición ha mejorado y se encuentra estable.

Debido a ello, Daniela Rodrice viajará a Acapulco con sus amigas, por lo que decidió modelarle a su pareja, los outfits que probablemente también usará en su luna de miel.

La influencer se probó trajes de baño de las marcas Aerie y Maaji .

El novio de Daniela Rodrice la vio modelar bikinis de color amarillo, beige, morado, naranja, verde y un trikini negro.

El ‘outfit’ favorito del ‘sugar’ fueron los bikinis de color naranja y verde.

Daniela Rodrice (YouTube/Daniela Rodrice)

Finalmente, Daniela Rodrice pidió a sus seguidores, evitar los comentarios negativos.

“Este es un video muy delicado y se los dije en Twitter; soy una persona enfermita, usted también está enfermita, no hay que hablar de nuestros cuerpos”, dijo.

“Se los pido, se los ruego, aquí viene uno a ver cómo se me ven las cosas, para que usted cuando se ponga las cosas, no se sienta mal porque no se le ven como a la modelo”, agregó.

Finalmente, Daniela Rodrice confesó que le haría algunos arreglitos a las fotografías que llegue a tomarse en bikini.

“Le aviso que yo, si subo foto con esto, también va a haber photoshop y ni modo; si quiere ver la realidad, venga aquí a YouTube”, dijo para concluir.