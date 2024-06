Daniel Bisogno habría decidido llevar al siguiente paso su relación y le pidió a Pati Chapoy -de 75 años de edad- ser la madrina, pero se dice que ella lo rechazó.

Tras estar un mes hospitalizado y en reposo varias semanas, Daniel Bisogno -de 51 años de edad- retomó su vida.

El conductor regresó a conducir Ventaneando y supuestamente reanudó su relación con el influencer Charly Moreno, de 27 años de edad.

Daniel Bisogno se querría casar y buscaría que Pati Chapoy sea su madrina

La salud de Daniel Bisogno habría evolucionado satisfactoriamente, pero las secuelas de su enfermedad mantienen al conductor con un semblante débil.

A pesar de eso, Daniel Bisogno decidió seguir con sus actividades y aparentemente también su relación sentimental.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Según información de Chisme No Like, Daniel Bisogno se encuentra presumiendo por todas partes su noviazgo con Charly Moreno.

Incluso, se dice que habría llevado al influencer a Ventaneando y expresó su deseo de formalizar su relación con una boda.

Sin embargo, la relación del conductor no sería bien vista por sus jefes, incluida Pati Chapoy.

“Pati al vera Charly en el set se le empezaron a desfigurar los ojos de como Bisogno había traído a su novio al set de Ventaneando, pero eso no es todo” Javier Ceriani

Javier Ceriani -de 53 años de edad- asegura que Daniel Bisogno estaba tan convencido de su cercanía con Pati Chapoy, que le pidió que fuera su madrina de bodas.

“Bisogno le pidió a Pati, le dijo: ‘quiero presentar a Charly porque me voy casar con él y quiero que seas la madrina’ y Pati Chapoy lo mandó a cag…” Javier Ceriani

Pati Chapoy (Instagram/@chapoypati)

De acuerdo con el periodista, Pati Chapoy rechazó la propuesta de ser la madrina de Daniel Bisogno en su boda con Charly Moreno y le pidió no presentar a su novio públicamente.

“Le dijo, ni se te ocurra presentar a Charly, ni se te ocurra, no voy a ser la madrina” Javier Ceriani

Pati Chapoy rechaza el próximo matrimonio de Daniel Bisogno, pero lo defendió el menos esperado

Daniel Bisogno tendría una rotunda negativa de su jefa Pati Chapoy para revelar su próximo matrimonio, pero fue defendido por uno de sus compañeros.

Pedro Sola -de 77 años de edad- habría defendido a Daniel Bisogno y eso molestó a Pati Chapoy.

La líder de Ventaneando arremetió contra Daniel Bisogno y le recriminó que siguiera con sus ‘andadas’; incluso, le habría gritado a Pedro Sola.

A decir de Chisme No Like, Pati Chapoy ya no soporta que Daniel Bisogno tenga ‘novio tras novio’ y que esto sea usado para desprestigiar su programa.