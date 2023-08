Daniel Bisogno es captado en el bar Spartacu’s a 3 meses de haber sido internado de emergencia y casi perder la vida luego de sufrir una ruptura de várices esofágicas.

Tras este difícil momento, Daniel Bisogno confesó que tendría que cambiar su vida pues ahora debería tener ciertos cuidados para evitar que su salud se viera mermada.

Sin embargo, tal parece que Daniel Bisogno -de 50 años de edad- ya dejó sus complicaciones de salud atrás y ahora fue captado de fiesta en el bar Spartacu’s.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que Daniel Bisogno se encontraba en la madrugada del domingo en el reconocido bar de strippers gay ubicado en Nezahualcóyotl.

View this post on Instagram

Daniel Bisogno alarmó a sus seguidores al ausentarse este lunes 28 de agosto del programa Ventaneando.

Los conductores de Ventaneando no hablaron sobre la ausencia de Daniel Bisogno, por lo que algunos usuarios se preocuparon al creer que podría haber tenido una complicación de salud.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Daniel Bisogno, se difundió un video del conductor de Ventaneando en plena fiesta en un bar gay.

La cuenta de X ‘La Tía Sandra’ se reveló que Daniel Bisogno fue captado disfrutando en el reconocido bar Spartacu’s.

De acuerdo con la cuenta ‘La Tía Sandra’, Daniel Bisogno fue captado a las 3 de la mañana con varios amigos.

En la imagen mostrada se puede ver a Daniel Bisogno con cuatro amigos más y se ve que están pasando un buen momento en el bar Spartacu’s.

Lo que ha llamado la atención de los seguidores de Daniel Bisogno es que el conductor “ya regresó a las andadas” a tres meses de casi perder la vida.

Cabe recordar que hasta el momento Daniel Bisogno no se ha pronunciado sobre esta información, por lo que se desconoce si es una imagen actual o del pasado.

Cabe recordar que antes de que Daniel Bisogno fuera hospitalizado de emergencia, había sido captado en varias ocasiones en antros gay.

Es por ello por lo que surgieron varias especulaciones sobre su orientación sexual, aunque Daniel Bisogno ha señalado que no tiene por qué explicar nada.

Tras casi perder la vida, Daniel Bisogno concedió una entrevista a Pati Chapoy donde habló abiertamente sobre su orientación sexual.

Daniel Bisogno puntualizó que no tiene por qué hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

“Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco estoy para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada... Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación… son cosas que no tenemos que salir a explicar, si por algo se está luchando, es precisamente por eso”

En su conversación con Pati Chapoy, Daniel Bisogno señaló que si lo ven en antros gay es porque se dedica a eso, ya que también tiene uno.

Daniel Bisogno puntualizó que no le molesta las fotografías que salen sobre él, pues considera ilógico que sea juzgado por la persona a la que ama.

“A mí no me molesta que me saquen de la mano con alguien o abrazado con alguien, me tiene sin cuidado, porque quién me va a juzgar, ahora por amar, por querer a una persona, ¿te van a juzgar también?, ya estamos locos”

Daniel Bisogno