Dani Flow reapareció con un glow up en el programa del Capi Pérez -de 37 años de edad- ‘La Resolana’.

Y sin miedo a las críticas, Dani Flow -de 28 años de edad- compartió qué tanto se hizo en la cara por la carrera.

Este cambio en el rostro del cantante fue bien recibido por sus fans; sin embargo, no habrían sido suficientes.

Pues en los comentarios, los usuarios le recomendaron a Dani Flow que se borrara los tatuajes o posar sin lentes.

El llamado rey del morbo, Dani Flow, acudió como invitado al programa del Capi Pérez ‘La Resolana’.

Y a poco menos de un mes de su última publicación en su cuenta oficial de Instagram -el 28 de septiembre-, Dani Flow reaparece con glow up.

Durante el programa, el conductor de TV Azteca rápidamente notó el cambio que tenía el cantante-

Por lo que tras halagarlo, el Capi Pérez le preguntó que se había hecho en el rostro para verse “cada vez más guapo”.

Sin embargo, Dani Flow sorprendió al conductor compartiendo qué tanto se hizo en la cara para lucir su glow up.

Y de acuerdo con el cantante de reguetón, se sometió a un procedimiento estético para reducir la grasa en la cara, se adelantó el mentón y cambió su corte de cabello.

“Me opere, me operé, ese el glow, me quite grasa, y me adelanté el mentón, y me cambié el pelo”

Dani Flow