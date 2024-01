Cynthia Urías -de 44 años de edad- celebra por todo lo alto el cumpleaños de su esposo, tras ser operada de un tumor.

Cynthia Urías estaba pasando por un momento complicado de salud tras haber estado en cirugía al extraerle un tumor, pero ahora se deja ver feliz.

A razón del cumpleaños de su esposo, el beisbolista mexicano, Jorge Cantú, Cynthia Urías compartió una publicación donde le expresa todo su amor y lo enamorada que está.

En más de una ocasión, Cynthia Urías ha compartido con el público episodios de su vida personal de los que ha logrado salir adelante.

Con la actitud que la distingue, la conductora nuevamente abrió su corazón al revelar el tema de salud por el que recientemente atravesó.

Cynthia Urías dio a conocer que hace algunos días le fue extirpado un tumor y media glándula, debido a una operación de la tiroides.

En plena recuperación, Cynthia Urías demuestra que pese a las adversidades tendrá la mejor compañía en las buenas y en las malas: Su esposo.

Quien cumple años el 30 de enero y lo celebraron con un “desayuno de señores”.

Cynthia Urías se sinceró con sus seguidores y confesó que recientemente se sometió a un importante procedimiento médico para extraerle un tumor.

A través de las redes sociales, la conductora empezó relatando que había sido una “semana especial”.

Debido a que su cuerpo le “permitió” continuar con su trabajo sin ninguna complicación tras una cirugía de tiroides.

En dicho procedimiento le extirparon “un tumor y media glándula”, si bien reconoció que la recuperación no ha sido nada fácil, se dijo contenta con su recuperación.

Cynthia Urías señaló sentirse muy agradecida por todo el apoyo que recibió de su familia y amigos durante su tiempo en el hospital.

La conductora acompañó su mensaje con algunas fotografías de su tiempo en el hospital, así como la compañía de sus seres queridos en dichos momentos difíciles.

“Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula) y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días, gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre.”

Cynthia Urías