Hoy 18 de octubre es el cumpleaños de Zac Efron, el atractivo actor que en los últimos meses fue criticado por sus cambios físicos, sobre todo en su rostro.

Sin embargo, hoy que Zac Efron cumple 35 años de edad, vale la pena recordar su paso por el cine, pues no solo High School Musical ha sido su éxito.

Te compartimos cómo luce Zac Efron a través del tiempo y las 5 películas que te pueden funcionar para celebrar su cumpleaños.

Cumpleaños de Zac Efron; así luce tras pasar 17 años desde High School Musical

Zac Efron celebra su cumpleaños hoy y aunque no ha compartido su festejo en redes sociales, Internet ya está lleno de felicitaciones para él.

Desde que el actor saltó a la fama con High School Musical cuando tenía 18 años de edad, Zac Efron dejó fans a nivel internacional.

Zac Efron como Troy en High School Musical. (@highschoolmusical)

Sin embargo, solo son algunos los que le han seguido la pista, salvo ese último escándalo en donde apareció con el rostro hinchado.

En honor al cumpleaños de Zac Efron, te traemos fotografías que demuestran cómo ha pasado el tiempo por su persona, pero no por eso se disminuye su atractivo físico.

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Las 5 mejores películas de Zac Efron para celebrar su cumpleaños

La mejor forma de celebrar el cumpleaños de Zac Efron es viendo sus películas, sí, las puedes ver luego de que revivas por milésima vez High School Musical.

High School Musical no es la única película en donde puedes ver a Zac Efron, en este día, su cumpleaños 35, te dejamos la lista de sus mejores actuaciones:

Desierto de oro

Ted Bundy: Durmiendo con el asesino

Llamas de venganza

Guardianes de la bahía

Mi abuelo es un peligro

Pero no solo eso, sino que Zac Efron se acaba de estrenar con una nueva apariencia en una película junto a Ruseell Crowe de 58 años de edad y Bill Murray de 72 años de edad.

Zac Efron, actor. (@zacefron)

Esta nueva película de Zac Efron, en donde aparece con un bigote, que parece ya adoptó como su look actual, es The Greatest Beer Run Ever y está disponible en Apple+.