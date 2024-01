¿Pedro Sola ni en la celebración por su cumpleaños se salva del bullying? Los conductores de Ventaneando exhibieron a su compañero en pleno programa en vivo.

El domingo 28 de enero, Pedro Sola celebró su cumpleaños número 77 acompañado de sus seres queridos.

Sin embargo, durante la emisión de este lunes 19 de enero de Ventaneando, los conductores decidieron festejar a Pedro Sola con su pastel favorito.

Pero en pleno festejo, Pedro Sola no se salvó de las burlas y así fue exhibido durante el programa Ventaneando.

¿A Pedro Sola no le gustó su festejo en Ventaneando porque sufrió bullying? El conductor compartió cómo celebró su cumpleaños número 77.

Un día después de su cumpleaños, Pedro Sola festejó haber llegado a los 77 años en pleno programa de Ventaneando.

Para la celebración, los conductores de Ventaneando complacieron a Pedro Sola llevándole su pastel favorito de merengue.

Pedro Sola se mostró muy feliz de poder apagar la velita de su cumpleaños, aunque señaló que no necesitaba pedir un deseo ya que los traía diario en su cabeza.

Mientras partía su pastel para darle un pedazo a sus compañeros, Pedro Sola no se salvó del bullying y así quedó expuesto en pleno programa en vivo.

Y es que Pati Chapoy anunció que tenían un video de Pedro Sola, pero lejos de honrar su trayectoria el video exhibía todas las graciosas caras que ha realizado en Ventaneando.

Muchas de ellas han sido utilizadas para crear diferentes memes, por lo que Pedro Sola se convirtió en la burla de sus compañeros de Ventaneando.

Con la canción ‘El Pasito Perron’, los conductores de Ventaneando recordaron todos los gestos que ha realizado Pedro Sola a lo largo de los 28 años del programa de espectáculos.

A través de las redes sociales de Ventaneando, Pedro Sola compartió cómo fue la celebración de su cumpleaños número 77.

Pedro Sola calificó el domingo 28 de enero del 2024 como “uno de los días más agradables” de su vida y más felices, pues pudo estar en compañía de sus seres queridos.

En el video, Pedro Sola reveló que temprano se había ido al quiropráctico en compañía de su pareja y mejor amigo.

Posteriormente los tres se fueron a desayunar antes de regresar a la casa del conductor de Ventaneando.

Para festejar este día muy especial, Pedro Sola decidió invitar a sus amigos más cercanos a comer en un restaurante en Polanco, CDMX.

Fue en ese momento que Pedro Sola recibió una gran sorpresa y es que se pudo reencontrar con una viaja amiga de la que se había distanciado por algunos problemas.

Pedro Sola confesó que cuando se le acercó esta mujer, no la reconoció porque tenía más de 20 años que no la veía, por lo que ella le tuvo que decir su nombre.

“Tengo una amiga que la conozco desde que era niña y que hemos sido amigos y cercanos durante mucho tiempo (…) y me dice su nombre y me quiero volver loco de emoción porque todos los recuerdos de mi vida con ella se me agolparon en el cerebro y me dio una emoción que no se pueden imaginar”

Pedro Sola