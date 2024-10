Revela el supuesto sueldo de Nicola Porcella en el programa Hoy y aclara si es real o no la millonaria cantidad que gana.

Nicola Porcella -de 36 años de edad- probó las ‘mieles del éxito’ tras salir de La Casa de los Famosos México 2023 y ahora tiene empleo como actor y conductor.

El 8 de octubre, Nicola Porcella se convirtió en conductor oficial del programa Hoy y trascendió que su sueldo tenía varios ceros y él lo aclara.

Aseguran que Nicola Porcella gana una cantidad millonaria en Hoy

Supuestamente, Nicola Porcella ganaría al mes como conductor del programa Hoy cerca de 500 mil pesos al mes.

Otro rumor asegura que Nicola Porcella se estaría llevando al mes más de 600 mil pesos, por lo que el conductor salió a aclarar si es verdad que gana en dólares.

Durante un encuentro con medios, Nicola Porcella habló de su supuesto sueldo millonario y asegura que el rumor surgió en medios peruanos.

“No es verdad, hay meses buenos, hay meses malos, hay meses que hay campañas y te va mejor, hay meses que las redes te llega algo más, no es así, no es verdad” Nicola Porcella

Nicola Porcella (@nicolaporcella12 / Instagram)

Nicola Porcella explica que sus ingresos viene de varios de su proyectos, como son redes sociales o campañas publicitarias.

El sueldo del conductor puede variar según su carga de trabajo, por lo que niega que esté cobrando un sueldo millonario por trabajar en Hoy.

“No es así, no es verdad, pero la verdad que pelear contra la corriente” Nicola Porcella

Nicola Porcella debutará en Aventurera, pero sin prensa para que no lo distraigan (Instagram/@Nicolaporcella12)

Nicola Porcella ya no piensa desmentir rumores sobre él

Tras volverse un fenómeno mediático en redes sociales, Nicola Porcella ha sido blanco de diversos rumores en medios peruanos.

Nicola Porcella narra que ya se cansó de desmentir chismes, pues en una ocasión pidió a un medio que dejaran de hablar de él y le argumentaron que era una figura pública.

“Yo no he publicado gano esto, gano el otro. En cualquier parte del mundo es delicado, yo lo dije ese día, voy a cobrarles a ellos el escolta y el chofer” Nicola Porcella

El conductor expresó que es peligroso que se ande ventilando su supuesto sueldo, pues puede ser víctima de la delincuencia.

“No me gusta pelear, aparte estoy contento trabajando, ya no hago ni caso” dijo Nicola Porcella, quien ya no se fija de los rumores que crea la prensa peruana.

Nicola Porcella asegura que está feliz con su trabajo y niega rotundamente ganar una cantidad millonaria por su trabajo en el programa Hoy.

Además de ser conductor, Nicola Porcella debutó como actor en Aventurera y pronto se estrenará su programa ‘Soltero cotizado’.