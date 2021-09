Critican a Chiquis Rivera por su look en los Premios Billboard 2021; ella responde

Horas antes de que iniciara la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina, evento que se llevó a cabo en Miami, Florida, Chiquis Rivera pidió a sus fans ayuda para elegir su vestuario.

Sin revelar sus opciones, la ex esposa de Lorenzo Méndez organizó en Instagram una votación para que sus seguidores eligieran el color de su atuendo siendo el naranja el ganador.

Por ello, Chiquis Rivera se presentó luciendo un vestido ceñido en color naranja con algunos cortes que daban un vistazo de su cuerpo, look que le costó algunas críticas.

Chiquis Rivera (@chiquis / Instagram)

Comentarios negativos que respondió a través de sus redes sociales: “No. No soy la mujer delgada que quizás ‘algunos’ quisieran ver en vestido pegado caminando por la alfombra roja”, aseguró.

Para posteriormente dejar claro que la delgadez es lo menos importante cuando se es “una mujer que no le tiene miedo a los retos, a tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”.

Chiquis Rivera destaca la importancia del amor propio

Así como Chiquis Rivera aclaró ser “una mujer real, tal cual. Una mujer segura de sí misma”, por lo que los ataques y las críticas de sus haters le vienen sobrando.

“Así que a los que se les hace fácil criticar quiero que sepan que me tienen sin cojones! Así como a Karol G I love myself… and so should you (Me amo a mí misma y tú también deberías)”, concluyó.

Cabe mencionar que las últimas palabras de la cantante Chiquis Rivera hacen referencia a la canción “Se jodió to” de Karol G.

Pero..¿quién diseñó el vestido de Chiquis Rivera?

El vestido ceñido en color naranja que usó Chiquis Rivera en Los Premios Billboard de la Música Latina fue diseñado por Kimberly Larriana .

La pieza hecha con tela elástica satina de cintas entrelazadas fue creada especialmente para el curvilíneo cuerpo de Chiquis Rivera.