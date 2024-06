Cristina Saralegui -de 76 años de edad- reapareció tras caer en depresión después de que la corrieron de Univision.

Cristina Saralegui, conductora cubana que se encumbró con el programa El Show de Cristina, reapareció tras 14 años retirada de la televisión.

La comunicadora concedió una entrevista a Don Francisco en donde se sinceró como nunca sobre su inesperado despido de Univisión.

En dicho contenido, Cristina Saralegui recordó que cuando terminó su programa en la cadena de televisión cayó en depresión.

Dos leyendas de la televisión hispana se reencontraron, Don Francisco y Cristina Saralegui, quien se sinceró sobre su despido de Univision.

Cristina Saralegui fue una de las personalidades que marcaron toda una generación en la década de los 90′s, gracias a su programa El Show de Cristina.

El programa fue todo un éxito que se transmitió en 11 países en Latinoamérica.

Sin embargo, en noviembre del 2010, Univision decidió cancelar el programa y la comunicadora expresa que “la botaron”.

“Yo me preocupé por mi gente. Yo tenía como 30 empleados, productores que dependían todos de nosotros. Tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos botaron’. No es ‘a mí me botaron’, nos fuimos todos”

Cristina Saralegui revela que cuando la despidieron injustamente de Univision tenía 63 años de edad, por lo que le quedaban dos años para retirarse con honores.

Sin embargo, la televisora decidió terminar las transmisiones a pesar de que el programa tenía a 30 empleados y productores detrás del proyecto.

Cristina Saralegui reconoció que llevaba trabajando desde los 16 años y nunca le habían botado de un trabajo.

Cuando Don Francisco le pregunto acerca de como se sintió, ella expresó:

“Yo me sentí como una porquería de persona. Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije: ‘¿Tú me estás botando?’. Porque no lo podía creer. Me dijo: ‘No, no, no, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena’. Le dije: ‘¿Dice quién? Yo no voy a hacer ningún especial para este cadena. Bye’.”

Cristina Saralegui