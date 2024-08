Cristian Castro sigue muy enamorado de Mariela Sánchez y ya se quiere casar con ella, la empresaria asegura que le urge que Verónica Castro la perdone.

A inicios de 2024, Cristian Castro -de 49 años de edad- gritó por lo alto su noviazgo con la empresaria argentina Mariela Sánchez.

Una semanas después, Cristian Castro terminó su relación con Mariela Sánchez, pero regresaron en mayo y días después volvieron a separarse.

Mariela Sánchez -de 42 años de edad- terminó con abruptamente con Cristian Castro tras filtrarse audios donde hablaba mal del cantante.

Cristian Castro borró sus fotos con la argentina, lo que confirmaba su ruptura definitiva o eso se pensaba.

El sábado 17 de agosto, Cristian Castro compartió una foto junto a Mariela Sánchez y ella le comentó: “Te amo mi amor”.

La feliz pareja dio una entrevista en Ventaneando, para dar detalles de por qué decidieron darse una tercera oportunidad.

Cristian Castro expresó que se extrañaban y ambos reflexionaron que no existía un verdadero motivo para su ruptura, además de que ambos estaban ansiosos por volver.

“Estamos pensando los dos en los dos, y no hay un motivo, no hubo un motivo verdadero, un motivo importante para la ruptura, por eso es que volvimos, ya estábamos con ansias de volver (…) Me gusta mucho luchar por Mariela”

Cristian Castro