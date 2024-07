De acuerdo con rumores, un hijo no reconocido de Cristian Castro -de 49 años de edad- nació en Argentina. Ahora, el cantante tendría ya 4 hijos en total.

Hasta hace unos días no se sabía del paradero del cantante, pues lo único que se había dicho era que había salido de México tras terminar sus compromisos laborales.

Incluso su madre, la actriz y cantante Verónica Castro, reveló recientemente que desconocía en dónde andaba su hijo.

Quien al parecer no ha estado al pendiente de ella tras la cirugía que acaba de tener hace un par de semanas.

Sin embargo, ya se ha revelado que los motivos por los que Cristian Castro salió del país rápidamente: Por el nacimiento de su cuarto hijo.

Cristian Castro (@cristiancastro / Instagram)

Nace el cuarto hijo de Cristian Castro y el cantante busca la prueba de paternidad

El periodista Jorge Carbajal reveló en su programa En Shock que Cristian Castro se encuentra en Argentina tras el nacimiento de su cuarto hijo.

Por lo que dio a conocer, el cantante lo que busca es poder realizar una prueba de paternidad para determinar si es el padre del menor.

Pues incluso en 2023, Cristian Castro habría dicho que de ser su hijo se haría cargo como corresponde, por lo que realizó una primera prueba.

Misma que, de acuerdo con Jorge Carbajal, salió negativa. Por lo que el cantante busca una segunda prueba ahora que el bebé ya nació.

La madre es la argentina Maite Barra, quien habría dado a luz hace dos meses y a quien el cantante presentó como su pareja en 2021.

Sin embargo, hasta no tener los resultados de la segunda prueba de paternidad, no se podrá asegurar si el recién nacido es hijo o no de Cristian Castro.

Cristian Castro (Agencia México)

¿Quiénes son todos los hijos de Cristian Castro? El cantante está distanciado de todos ellos

Cristian Castro ha tenido 3 hijos con 2 mujeres diferentes, siendo el cantante quien permanece distante de todos ellos.

Los primeros dos fueron fruto de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman, una pequeña de nombre Simone y un varón del que se desconocen datos.

Años más adelante, Cristian Castro sostuvo una relación con la colombiana Paola Erazo, con quien tuvo una hija llamada Rafaela.

Por lo que el propio cantante ha revelado, no se considera buen padre, pues más que nada les da dinero y todo lo que puede pero a la distancia.

Y ahora, de salir positiva la prueba de paternidad, significaría que Cristian Castro tendría ya 4 hijos.